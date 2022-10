"Rheingold", ispirato ad una storia vera, è l'ultima fatica di Akin

“Rheingold” o L’Oro del Remo è l’ultima fatica dell’acclamato regista Fatih Akin, tedesco di origine turca, impostosi nel panorama internazionale grazie al film “La Sposa turca” con il quale vinse l’Orso d’oro a Berlino nel 2004. Naturalmente non è stato il suo unico successo, visto che anche nel 2017 Diane Kruger, la protagonista del suo “Oltre la notte” ha vinto la Palma d’oro a Cannes, come migliore attrice.

“Rheingold” si ispira a una storia vera, con un racconto piuttosto fedele ai fatti realmente accaduti a Giwar Hajabi, in arte Xatar, il pioniere della musica rap in Europa. Dall'incontro tra questi due artisti nasce il film che è stato presentato in anteprima mondiale alla 17a edizione della Festa del Cinema di Roma.

Alla proiezione sono stati presenti Akin, che ha colto l’occasione per lanciare un appello a favore di tutte donne vittime di estremismi religiosi e di guerre, l'attore protagonista della pellicola Emilio Sakraya, e lo stesso Xatar.

Il film si apre con un’immagine molto dolorosa, da cui nascono tutti i traumi del protagonista: i suoi primi ricordi sono quella della prigionia, durante la quale Giwar vive un dramma enorme per un bambino.

I genitori, entrambi curdi e musicisti di alto livello, erano perseguitati dalla dittatura di Khomeyni, che li costrinse a migrare e a rifugiarsi prima in Iraq poi a Parigi fino ad arrivare a Bonn, in cui rimasero stabili.

La vita di Giwar è stata quella del gangsta, divenuto “duro e macho” come forme di difesa nei confronti di un’esistenza molto aspra, in cui l’abbandono del talentoso padre segna per sempre il suo destino, portandolo a condurre una vita sbandata tra spaccio di droga, risse e addirittura un furto enorme di oro.

Quella del regista di Amburgo, sembra essere un’esistenza parallela, visto che anche nel suo caso la musica dimostra di avere avuto un potere salvifico.

Le immagini del film sono emblematiche delle storie di cui si parla, tra inseguimenti, colpi di scena e molti spari e momenti di tarantiniana violenza. Gli attori formano un cast ben assortito e recitano all’unisono formando un quadro molto credibile della storia, sorretta da un’ottima sceneggiatura che non lascia mai nulla in sospeso. Rheingold evoca un’opera di Wagner, che per molti rappresenta paradossalmente una Germania che attualmente non esiste più, ma che al contempo ricorda con assoluto amore per l’arte una produzione musicale, che non potrà mai essere dimenticata, ma che in questo caso viene assorbita e rielaborata da un mondo di immigrazione ormai sempre più integrato nella società tedesca, esempio di civiltà e di coraggio nei confronti della storia.

Akin è l’esempio più alto dell’evoluzione cinematografica e del sincretismo tra lingue, culture e arte della madrepatria e delle sue tante immigrazioni, lo è in maniera propositiva, moderna e assolutamente democratica, senza mai giudicare né sottrarre poesia a nessuno, senza mai sottovalutare gli stereotipi di nessuna delle appartenenze, producendo un cinema europeo dal respiro internazionale.