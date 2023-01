"A letto con Sartre": commedia criminale e romantica con Vanea Paradis e Valeria Bruni Tedeschi

Una stramba e ironica commedia che vede i suoi personaggi alle prese con il potere terapeutico della poesia, del teatro e dell’amore che permette di sconfiggere la solitudine e l’abbandono che minaccia le loro vite. Questa è l’idea alla base del progetto del regista Samuel Benchetrit (lo scorso anno ha diretto Le 7 vite di Léa), che in A letto con Sartre dirige le attrici Vanessa Paradis e Valeria Bruni Tedeschi. All’interno della colonna sonora si trovano successi della canzone francese e brani al pianoforte firmati dal musicista Gonzales.

La trama

La storia narra l’intreccio delle vicende di un piccolo boss locale, Jeff (interpretato da Francois Damiens) e dei suoi fedelissimi, ognuno in qualche modo alle prese con l’amore. Il primo, nonostante sia sposato da quasi 25 anni con Katia (Valeria Bruni Tedeschi), vuole riuscire a conquistare una cassiera di cui si è infatuato scrivendole bizzarre ma a modo loro romantiche poesie d’amore. Ci sono poi Jésus (Joey Starr) e Poussin (Bouli Lanners) che cercano di aiutare la figlia del loro capo ad organizzare una festa durante la quale poter avvicinare il compagno di scuola per cui ha una cotta. Jacky (Gustave Kervern), infine, si innamora di un’aspirante attrice di teatro (Vanessa Paradis) che avrebbe invece il compito di sorvegliare e per riuscire a conquistarla, è disposto persino a recitare con lei in uno spettacolo sulla vita sessuale del filosofo Sartre. L’arte e l’amore riusciranno a dare un senso alla vita dei protagonisti, dimostrando che anche i più “duri” nascondono un cuore tenero.

Qualche risata ma poca energia

Il film di Benchetrit si presenta come una commedia corale che segue i suoi diversi protagonisti maschili, che compongono un piccolo gruppetto della malavita locale (il film è girato nella cittadina di Dankerque), alle prese con l’amore nelle sue forme più diverse. Questi percorsi, proprio per le premesse dei personaggi, dovrebbero riservare comicità e risate su più livelli. Purtroppo però questo rimane solamente nelle intenzioni iniziali. A funzionare un po’ più delle altre vicende è forse quella che vede per protagonisti Jésus e Pussin, i due scagnozzi che hanno il compito di aiutare la giovane figlia del loro boss. Da questa strana relazione emerge qualche risata, ma soprattutto l’affetto e il legame creatosi tra i due uomini che non hanno un vero legame di parentela con la ragazza, ma che a lei tengono tanto quanto due padri veri, e la fiducia che lei stessa ripone in loro. Gli altri personaggi maschili rimangono invece alquanto piatti, senza particolari accenti comici, se non qualche piccolo sorriso strappato dovuto più alla situazione generale piuttosto che alle battute dei personaggi stessi.

Nel complesso, infatti, il film risulta quasi più la parodia di una commedia, che suscitano ilarità per le situazioni bizzarre e surreali che si vengono a creare quanto più che per una scrittura sagace. Il ritmo della pellicola è lento, puntellato di qualche momento di silenzio di troppo e non viene dedicato sufficiente tempo ai personaggi più divertenti e convincenti della storia. Una nota di merito è la scena verso la fine del film che vede protagonista l’attrice Valeria Bruni Tedeschi (che per il resto è quasi sempre in silenzio quando è in scena), che racconta cosa prova per il marito e con le sue parole non solo spiega cos’è l’amore, ma soprattutto lo ricorda all’uomo che ormai non credeva più nel loro matrimonio. Brava anche Vanessa Paradis, che nel film interpreta l’aspirante attrice teatrale affetta da balbuzie. Il film avrebbe potuto funzionare meglio con un ritmo un po’ più calzante e più energia nella scrittura di questi personaggi con un buon potenziale non del tutto sfruttato, a partire dalla bella parabola sulla forza dell’arte nelle sue diverse forme, che accompagna il percorso di ognuno dei protagonisti.

Voto 5