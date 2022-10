L'Accademia del bene e del male: cosa aspettarsi dal nuovo film Netflix con Charlize Theron

Tratto dall'epica serie di bestseller internazionali di Soman Chainani, L'Accademia del bene e del male è il nuovo film Netflix diretto da Paul Feig e pronto a portare il pubblico in un'atmosfera magica fatta di opposti, luci e ombre, bontà e cattiveria. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo film fantasy della piattaforma di streaming? Scopriamolo insieme.

Qui il trailer de L'Accademia del bene e del male

L'Accademia del bene e del male: di cosa parla

Nel villaggio di Gavaldon, le due outsider e migliori amiche Sophie (Sophia Anne Caruso) e Agatha (Sofia Wylie) condividono un legame unico. Sophie è una sarta dai capelli dorati che sogna di fuggire da una vita squallida per diventare una principessa, mentre Agatha ha un aspetto oscuro, una madre anticonformista e le fattezze di una vera strega. In una notte di luna piena una forza sconosciuta le trascina nell'Accademia del Bene e del Male, dove la vera storia di ogni favola ha il suo inizio. Ma qualcosa non quadra fin dal principio: Sophie è assegnata alla Scuola del Male diretta dall'elegante e acida Lady Pocus (Charlize Theron), mentre Agatha è inviata alla Scuola del Bene, sotto la guida della solare e gentile professoressa Colombine (Kerry Washington). Se frequentare lezioni con la prole della Strega Cattiva (Freya Parks), di Capitan Uncino (Earl Cave) e con l'affascinante figlio di Re Artù (Jamie Flatters) non fosse abbastanza complicato, il preside (Laurence Fishburne) dichiara che solo un bacio dato con vero amore potrà cambiare le regole e assegnare alle ragazze una scuola e un destino appropriati. Quando una figura tenebrosa (Kit Young) misteriosamente legata a Sophie riemerge minacciando di distruggere la scuola e l'intero mondo che la circonda, l'unica speranza per un lieto fine è sopravvivere alla fiaba che stanno davvero vivendo.

Chi c'è nel cast de L'Accademia del bene e del male

Il cast del film è composto da Sophia Anne Caruso, Sofia Wylie, Laurence Fishburne, Michelle Yeoh, Jamie Flatters, Kit Young, Peter Serafinowicz, Rob Delaney, Mark Heap, Patti LuPone e Rachel Bloom, con Kerry Washington e Charlize Theron. Recitano anche Earl Cave, Demi Isaac Oviawe, Freya Parks, Kaitlyn Akinpelumi, Holly Sturton, Emma Lau, Briony Scarlett, Ally Cubb, Rosie Graham, Joelle, Chinenye Ezeudu, Oliver Watson, Ali Khan, Myles Kamwendo e Misia Butler.

Quando esce L'Accademia del bene e del male su Netflix

L'Accademia del bene e del male farà il suo debutto su Netflix il prossimo 19 ottobre in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.