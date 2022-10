Acqua e anice, la commedia dolce-amara con Stefania Sandrelli

Nel viaggio c'è sempre stato qualcosa di profondamente affascinante; che sia la sua caratteristica di transitorietà, la possibilità di non fermarsi mai o di essere esattamente a metà tra un punto e un altro, di fatto è stato usato moltissime volte all'interno del cinema per raccontare le storie più disparate. La condizione temporanea del viaggio permette a chi lo compie di avere ancora in mano la penna per poter decidere come scrivere la propria storia. Uno schema già visto in questi film - definiti appunto road movies - è la coppia di protagonisti - molto spesso più diversi possibile - in questo caso tra una donna più anziana e una più giovane. Il viaggio poi permette anche di costruire meglio i rapporti fra i personaggi e ad ognuno di loro di mostrarsi di più, conoscersi durante il tempo che passano insieme e scoprire divergenze o somiglianze.

È come se nella narrazione del viaggio il tempo si dilatasse e permettesse quindi alla storia di essere più coinvolgente e ricca di avventure, indipendentemente da cosa i protagonisti facciano davvero. Accade esattamente questo in “Acqua e Anice”, opera prima di Riccardo Ceron con una esilarante, provocatoria e irriverente Stefania Sandrelli. Con lei Maria D’amico e Paolo rossi che contribuiscono al film rendendolo una piacevole commedia che lascia però una traccia di dolce amaro che invita a riflettere sulla vita.

La storia di Acqua e anice

Olimpia è una donna elegante con un passato da cantante di balera insieme al suo gruppo “I capricci di Olimpia”. Ora vive da sola e si prende cura delle sue parrucche tanto amate; rilegge le lettere dei suoi ammiratori che conserva con cura e con grande affetto. Ha una grande passione per l’acqua e l’anice che beve molto spesso e sulla cui preparazione è molto severa. Un giorno al lido che frequenta spesso scopre che Maria, la ragazza del proprietario, si è licenziata e decide quindi di proporle un nuovo lavoro per aiutarla. Dovrà accompagnarla a Zurigo ma lungo il viaggio dovrà fare diversi tappe da alcuni suoi amici e vecchie conoscenze per lei molto importanti.

Inizia quindi l’avventura di Maria e Olimpia a bordo del vecchio furgoncino con cui attraverseranno non solo l’Italia e la Svizzera ma ritroveranno persone del passato e proveranno ad conoscere meglio se stesse come non avevano mai fatto prima. Più trascorrono del tempo insieme più Maria - che all’inizio era restia noi confronti di Olimpia - comincia ad affezionarsi alla donna e alla sua natura esuberante e divertente. Allo stesso modo Maria cercherà di riportare con i piedi per terra una Olimpia un po’ svampita che si lascia guidare dalle circostanze. Questa inaspettata amicizia farà scoprire ad entrambi non solo di essere molto simili ma di avere un’inaspettata connessione. Non mi sveliamo altro ma vi lasciamo qui sotto il trailer del film.

Il trailer

Perché vedere "Acqua e anice”?

“Acqua e anice" è una storia che riesce a combinare in maniera adeguata la giusta dose di commedia e di dramma, un po' come la combinazione tra acqua e anice: il drink tanto amato da Olimpia. Ed è proprio il suo personaggio quello che cattura di più gli spettatori e li fa empatizzare grazie alla capacità di Stefania Sandrelli di far emergere questi due lati complementari del suo personaggio. Da una parte troviamo una donna che vive di ricordi e che fa un vanto del suo passato indossandolo come un'armatura che le fornisce forza, spavalderia e irriverenza rendendola divertente. Dall'altra invece sono rari momenti in cui si toglie l’armatura e dietro si nota una donna fragile, spaventata e in verità sola. L'attrice riesce perfettamente con un cambio di sguardi e con una mimica espressiva davvero notevole a mostrare queste due versioni dello stesso personaggio. Questo viaggio diventa quindi per Olimpia non solo un viaggio nei ricordi, che le permette di rincontrare persone che hanno fatto parte del suo passato, ma anche anche di allontanarsi da quella realtà che la fa soffrire. È come se fosse un tentativo di sovrapporre al suo presente - che non la soddisfa - quel passato che invece le ha regalato tante gioie e momenti felici. Funziona poi benissimo la combinazione con Maria che è invece al suo opposto. Silenziosa, introversa e che rifugge le attenzioni di tutti, ragion per cui Olimpia l’ha scelta.

Un personaggio di cui però si scopre molto poco rispetto alla sua amica. Il film quindi è ben sostenuto da una sceneggiatura solida che ha pochi tentennamenti; la storia ha una linearità logica e gli stessi personaggi riescono ad incuriosire e nel complesso sono ben costruiti. La regia poi li segue passo passo, soprattutto Olimpia di cui regala molti primi piani attraverso i quali emerge la complessità del suo personaggio. Buona anche la fotografia che regala inquadrature dall’alto della strada percorsa dalle due e poi dei paesaggi emiliani. Esattamente come l’acqua e l’anice, Maria e Olimpia si incontrano e la loro combinazione risulta in qualcosa di unico. Il film è quindi una visione consigliata proprio per questa giusta combinazione tra ironia e leggerezza da una parte e dramma e malinconia dall’altra: una storia quella di Olimpia che invita a riflettere sul presente, l’importanza della spontaneità e un invito ad essere sempre se stessi non importa cosa pensino gli altri.

Voto: 7