È morto Dean Stockwell, attore in Dune, Velluto Blu e In Viaggio nel Tempo

Tanti ruoli secondari in tanti grandissimi film. Hollywood piange Dean Stockwell, deceduto all'età di 85 anni. Una vita passata sul set, quella di Stockwell, figlio degli attori Harry Stockwell e Nina Olivette e sul set per un'esistenza intera. Nel 1945, a nove anni appena, affiancava Frank Sinatra e Gene Kelly in Due marinai e una ragazza (Canta che ti passa), per poi spaziare tra i generi. La carriera da bimbo prodigio prosegue con Il ragazzo dai capelli verdi (1948), Il giardino segreto (1949), Kim (1950) e Il fuggiasco di Santa Fè (1951).

Il record a Cannes

Dopo otto anni di pausa torna e sbanca il Festival di Cannes con Frenesia del delitto (1959), film con cui vincerà il suo primo Prix d'interprétation masculine. Il secondo arriverà nel 1962 con Il lungo viaggio verso la notte di Sidney Lumet, divenendo il primo attore a vincere più volte il prestigioso riconoscimento sulla Croisette. Dopo di lui vi sono riusciti solo Marcello Mastroianni (1970, 1987) e Jack Lemmon (1979, 1982).

La nomination agli Oscar

Negli anni '80 Stockwell prende parte ad autentici cult movie. Paris, Texas di Wim Wenders, Dune e Velluto Blu di David Lynch, Vivere e morire a Los Angeles di William Friedkin, Beverly Hills Cop II di Tony Scott, Tucker di Francis Ford Coppola e Una vedova allegra... ma non troppo di Jonathan Demme, con cui venne nominato agli Oscar come miglior attore non protagonista, prima di diventare Al Calavicci nella serie televisiva In Viaggio nel Tempo, andata in onda dal 1989 al 1993.

Negli anni '90 Dean ritrova Dennis Hopper e Coppola alla regia con Ore contate, Una bionda sotto scorta e L'uomo della pioggia, incrociando anche Robert Altman con I Protagonisti. Nel 2014, con Deep in the Darkness, il suo ultimo film per il grande schermo. Due volte sposato Stockwell ha avuto due figli, Sophia e Austin.