Il trailer di After 4, il nuovo film in arrivo su Prime Video

Quella di After è una delle sage cinematografiche più amate dai giovani di tutto il mondo. E dopo i primi tre turbolenti capitoli, Amazon Prime Video ha pubblicato il trailer di After 4, il cui titolo completo è After Ever Happy (un gioco di parole con l'espressione inglese "happily ever after", che si può tradurre con "per sempre felici e contenti").

Prima di guatrdare il trailer di After 4, che avrà ancora come protagonisti Tessa (Josephine Langford) e Hardin (Hero Fiennes Tiffin), riassumiamo brevemente la trama dei primi tre film e scopriamo tutte le informazioni disponibili su quello nuovo, a partire da quando e dove uscirà.

After 4, la data di uscita

Al momento non c'è un giorno ufficiale di uscita, ma possiamo già dire che After Ever Happy uscirà solo in streaming su Prime Video nel mese di settembre 2022.

Il riassunto di After 1, 2 e 3

In estrema sintesi: nel primo After Tessa era una studentessa universitaria, ha conosciuto il bello e tenebroso Hardin, per cui dopo vari tira e molla Tessa ha lasciato il suo ex Noah e ha iniziato una relazione con lui. Vanno a convivere, poi litigano, poi lei scopre che lui aveva iniziato la storia solo per gioco, lei va via e lui cerca di riavvicinarsi.

Nel secondo film (After we collide), Tessa lavora in una casa editrice, Hardin prova ancora a ricontattarla e alla fine ci riesce. Equivoci, gelosie, pentimenti, ripicche... le "solite cose" finché arriva Natale, la madre di Hardin è arrivata da Londra e la madre di Tessa ha cacciato il padre che cercava di riavvicinarsi alla figlia. Poi Tessa ha un incidente, Hardin viene allontanato da un collega-spasimante di lei ma poi tornano insieme, finché una sera lei viene avvicinata da un senzatetto... che si rivela essere il padre di Tessa.

Nel terzo (After we fell) Tessa riallaccia i contatti con suo padre, poi però dopo l'ennesima lite con Hardin deicde di trasferirsi a Seattle per lavorare con Christian e Kimberly. Salvo poi scoprire che non solo Christian ha una relazione con Trish, la madre di Hardin, ma che Christian è proprio il padre biologico di Hardin. La notizia sconvolge il ragazzo, che era andato a Londra per il matrimonio di sua madre con Mike.

Di cosa parla After 4

Da quello che si intuisce dal trailer, Hardin e Tessa sono ancora a Londra, e qui sembra prendere forma un libro scritto da Hardin, che si intitola (ovviamente) After e che parla della sua vita dopo l'incontro con Tessa, che dal trailer non sembra particolarmente contenta che la sua vita sia resa pubblica in un romanzo che diverse case editrici si contendono.

Questo porta a una nuova tensione nella coppia, con lui che prova a convincere lei che la loro storia potrà essere di grande aiuto per altre coppie che si trovano di fronte a numerosi momenti di difficoltà. Vedremo quindi cosa succederà in questo nuovo capitolo della saga di After.

Il trailer di After 4

Ed ecco il trailer ufficiale di After Ever Happy.