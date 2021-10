Tragedia sul set, Alec Baldwin non sapeva che la pistola fosse carica

Ad Alec Baldwin, che si apprestava a girare la scena di 'Rust' costata la vita alla direttrice della fotografia Halyna Hutchins, era stato detto che la pistola era "fredda", termine che in gergo indica un'arma scarica. Lo riferisce il Los Angeles Times raccontando la dinamica dei fatti in cui cita una fonte della produzione del film.

La dinamica dell’incidente: l’ultima ricostruzione

Alec Baldwin si stava preparando per girare la scena in cui estrae una pistola da una fondina. I membri della troupe avevano già gridato "cold gun" (pistola fredda, appunto) sul set, mentre il team di registi stava allineando le angolazioni della telecamera e doveva ancora ritirarsi nell'area in cui la troupe si riunisce per guardare le riprese da lontano tramite un monitor. L'operatore della fotocamera, invece, era su un carrello con un monitor e stava controllando le inquadrature. Anche Hutchins stava guardando il monitor appoggiata sulla spalla dell'operatore, così come il regista del film, Joel Souza, che era accovacciato proprio dietro di lei. Baldwin ha estratto la pistola dalla fondina e ha sparato una volta senza incidenti, ma quando ha ripetuto l'azione, è partito il colpo proprio in direzione della Hutchins, del regista e dell'operatore.

Secondo il racconto, il proiettile dopo avere sfiorato l'operatore, ha colpito la Hutchins e poi Souza. La persona incaricata di sorvegliare le armi di scena è Hannah Gutierrez Reed, ventiquattrenne figlia del veterano armaiolo Thell Reed, e ha recentemente finito di girare il suo primo film come armaiolo, 'The Old Way', un western con Nicolas Cage.

Il dolore di Alec Baldwin

Alec Baldwin è devastato dal dolore per la tragedia che si è consumata sul set di Rust, in Messico. Su Twitter le sue prime parole dopo la disgrazia: "Non ci sono parole per esprimere il mio shock e la mia tristezza per il tragico incidente che ha tolto la vita a Halyna Hutchins, moglie, madre e nostra collega profondamente ammirata. Sto collaborando pienamente con le indagini della polizia per capire come si è verificata questa tragedia - ha fatto sapere - e sono in contatto con suo marito, offrendo il mio sostegno a lui e alla sua famiglia. Il mio cuore è spezzato per lui, loro figlio e tutti coloro che conoscevano e amavano Halyna".