Le parole di Alec Baldwin dopo la tragedia: "Il mio cuore è spezzato"

Alec Baldwin è sotto shock e devastato dal dolore per la tragedia che si è consumata sul set di Rust, in Messico. L'attore ha ucciso accidentalmente la direttrice della fotografia Halyna Hutchins per un malfunzionamento dell'arma di scena e sta collaborando con gli investigatori di Santa Fe che indagano sul caso.

Su Twitter le sue prime parole dopo la disgrazia: "Non ci sono parole per esprimere il mio shock e la mia tristezza per il tragico incidente che ha tolto la vita a Halyna Hutchins, moglie, madre e nostra collega profondamente ammirata. Sto collaborando pienamente con le indagini della polizia per capire come si è verificata questa tragedia - ha fatto sapere - e sono in contatto con suo marito, offrendo il mio sostegno a lui e alla sua famiglia. Il mio cuore è spezzato per lui, loro figlio e tutti coloro che conoscevano e amavano Halyna".

I tweet di Alec Baldwin

Alec Baldwin in lacrime dallo sceriffo

Alec Baldwin si è presentato spontaneamente all'ufficio dello sceriffo di Santa Fe, subito dopo l'incidente. L'attore è stato visto in lacrime. Un funzionario del dipartimento dello sceriffo, come riporta il Mirror, ha dichiarato: "Il signor Baldwin è stato interrogato dagli investigatori e rilasciato. Non sono stati presentati arresti o accuse. Questa indagine rimane aperta e attiva. Non è stata depositata nessuna accusa e i testimoni continuano ad essere interrogati".

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto durante le riprese della sequenza di una sparatoria. La tragedia sarebbe avvenuta a causa del malfunzionamento di un'arma da fuoco, una pistola di scena. La produzione ha assicurato che l'arma sarebbe stata caricata a salve ma "inspiegabilmente" ha sparato, uccidendo. Sarebbe stato proprio Baldwin a prepararla prima di iniziare la scena, ma su questo elemento non ci sono conferme ufficiali. Vani tutti i soccorsi e il trasporto di Hutchins in elicottero in ospedale, dove la donna è morta. Il regista Joel Souza è rimasto ferito e si trova in ospedale. E' stata aperta un'inchiesta per fare piena luce sull'incidente.