Alessandra Casella, il marito è morto a 54 anni per un infarto: "Era l'amore della mia vita"

Lutto per Alessandra Casella. L’attrice, conduttrice e scrittrice ha annunciato su Twitter la morte del marito. “Un infarto a 54 anni. Era l’amore della mia vita. Il padre di mia figlia. Il mio migliore amico”, ha scritto Casella.

Un tweet che ha raccolto da subito migliaia di reazioni da parte degli utenti, che hanno voluto esprimere le loro condoglianze e fare sentire la vicinanza ad Alessandra Casella.

Chi è Alessandra Casella

Attrice con alle spalle una solida formazione teatrale all’Accademia di Filodrammatici di Milano e al Lee Strasberg Theatre Institute di New York, Alessandra Casella ha lavorato con grandissimi come Giorgio Albertazzi e Giuseppe Patroni Griffi, passando da interpretazioni più drammatiche a ruoli più leggeri anche in commedie musicali.

Al cinema, oltre che doppiatrice, è stata protagonista di diversi film comici negli anni a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, per poi affrontare anche parti più intense.

Teatro, cinema, doppiaggio, ma anche televisione, spaziando tra programmi diversi, reti diversi e in vesti diverse: attrice comica ad esempio nel cult “La tv delle ragazze”, conduttrice de “La domenica sportiva”. Il suo nome è legato anche a diverse programmi dedicati ai libri, da “A tutto volume” su Canale 5 a “Bravo chi legge” su Rai 2. Ha condotto anche un programma di cucina dal titolo “Italia in tavola” su Alice. Ha partecipato inoltre a diverse fiction e miniserie, tra cui “Pazza famiglia” e “Don Matteo”.

Scrive di libri anche sul settimanale “Oggi” e ha pubblicato un romanzo, “Un anno di Gloria” nel 2002, dopo aver scritto nel 1994 con Davide Tortorella “Le pistole di Cicerone”. È anche autrice di sceneggiature teatrali e cinematografiche, e ideatrice di format televisivi, ed è direttrice editoriale di Booksweb Tv, una web Tv che parla di libri e letteratura.