“Ali & Ava - Storia di un incontro”: il potere della musica che unisce due anime lontane

Questo è il terzo film della regista che dopo The Arbor (2010) e The Selfish Giant (2013) torna nella città di Bradford, nello Yorkshire. L’idea per questa pellicola nasce dalle due precedenti. Durante la realizzazione dei due film ha infatti incontrato delle persone proprio a Bradford che le hanno ispirato i personaggi di Ali e di Ava. L’altra grande protagonista di questo racconto è poi la città stessa con una comunità molto ben integrata e variegata. Questi due personaggi sono in apparenza diversi, con poche cose in comune, ma una volta che l’incontro avviene le carte sono rimescolate. Li unisce all’inizio il potere salvifico della musica. Lui la ascolta per annullare il dolore di una separazione, lei per non pensare ad un passato doloroso e per ricordare le sue origini. Accade così che ciò che ascoltano, non solo rispecchi i loro gusti, ma incarni anche le loro personalità. Tra le fredda nebbia del mattino e l’incessante pioggia, nasce una delicata storia d’amore che ha il compito di curare le ferite del passato e lenirne il dolore.

“Ali & Ava - Storia di un incontro”, è attualmente candidato come Miglior Film Britannico ai BAFTA, prestigiosi premi del mondo dell’intrattenimento inglese. Una candidatura più che meritata vista la sfaccettata e realista natura della sua storia. Non è solo quindi il racconto di un amore, di una connessione che nasce tra due esseri umani, ma anche la storia di una comunità. Parla di integrazione, di famiglia, di dolore e sofferenza. Ma se questo aspetto lo rende interessante e tenero, ci si può perdere dietro alcuni dettagli della storia che sono purtroppo poco chiari.

Di cosa parla "Ali & Ava - Storia di un incontro”

Ali (Adeel Akhtar) è un proprietario di immobili di origini pakistane, nato e cresciuto nella città di Bradford. Ha una grande passione per la musica eccetto per quella folk e per il jazz. Ava (Claire Rushbrook) è invece una maestra di sostegno nella scuola elementare del paese. Ha origini irlandesi e tre figli: Michelle, Callum e Venice. Callum ha a sua volta una bambina di pochi mesi a cui ancora non ha dato un nome. L’incontro narrato nel film avviene in un pomeriggio di fredda pioggia inglese. Ali va a prendere Sofia a scuola, la figlia dei suoi inquilini con cui è in buoni rapporti. Ava è proprio la maestra di Sofia e quando Ali la vede correre sotto l’acqua le offre un passaggio. Da quel momento i due si vedono più spesso, scoprono la passione comune per la musica, anche se hanno gusti molto diversi. Qualcosa è scattato tra di loro, ma la situazione è difficile per entrambe.

Ali infatti è sposato ma con la moglie le cose non vanno più bene come prima. Tra di loro si è rotto qualcosa e vivono da separati in casa nascondendolo alla famiglia di Ali che ne rimarrebbe distrutta. Dall’altra Ava deve gestire una nipotina piccola, un lavoro e la cura dei figli; soprattutto Callum che, fin da subito, non vede affatto di buon occhio l’amicizia tra la madre e Ali. Sullo sfondo dell’uggiosa e industriale Bradford nasce questa connessione palpabile tra i due di cui non vi sveliamo altro. Ecco il trailer del film.

Cosa funziona e cosa no in "Ali & Ava - Storia di un incontro”

L’intento della regista era quella di raccontare la storia di due persone che sono trascurate o che non attirano immediatamente l’attenzione ma si notano a vicenda. Tra di loro si stabilisce l’immediata connessione che va oltre ogni pregiudizio. Oltre le origini di Ali, cosa che il film riesce a bypassare completamente. Si parla infatti di comunità e di integrazione della città di Bradford: tutti sono accettati e si crea questa grande rete di condivisione. Va oltre l’idea che la relazione tra i due nasca anche se Ali è ancora sposato ma loro non importa il giudizio degli altri. Come già accennato il rapporto diventa quindi quasi terapeutico per entrambe; si confessano dolori del passato, segreti custoditi e scelte che hanno cambiato la vita, ma l’uno trova nell’altra solo accettazione. Tutto questo prende vita con la musica che fa da sfondo. Ha un ruolo fondamentale nella narrazione, sopratutto grazie a canzoni come Mama You Been On My Mind di Bob Dylan e Grace, una ballata irlandese.

Ballano ascoltando la loro musica preferita, lasciandosi cullare dai ritmi e dalle parole. Allieta le loro giornate e nel caso di Ava la riporta alle sue origini irlandesi. Anche lei è integrata in Inghilterra sebbene le origini siano diverse così come la cultura originaria di Ali, ma il loro presente è nella viva e cosmopolita Bradford. La regia di Barnard è molto inclusiva e non si sofferma solo sui personaggi, di cui regala tanti primi piani, ma anche sulla città stessa che diventa una sorta di estensione dei protagonisti. Il teatro del loro incontro, il loro posto sicuro. Diverse inquadrature sulle fabbriche della città a ricordare di come la regione sia uno dei grandi centro di industrializzazione inglese. Ma se tutto questo funziona e rende la visione del film piacevole c’è qualcosa che stona. Ci si perde in alcuni dettagli del passato dei protagonisti, il dramma si insinua nella delicatezza del presente a volte confondendo lo spettatore. Unico difetto di una pellicola che è un inno all’integrazione, all’amore e all’intima e tenera connessione tra due anime.

Voto: 6.5