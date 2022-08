Michele Morrone torna su Netflix con il nuovo film della saga erotica 365 giorni

Anna-Maria Sieklucka e Michele Morrone stanno per tornare su Netflix nei panni di Laura e Massimo con il terzo capitolo della saga 365 giorni tratta dal romanzo erotico di Blanka Lipinska. Questo franchise, stroncato dalla critica ma apprezzatissimo dal pubblico, ha come protagonista il modello, attore ed ex concorrente di Ballando con le Stelle, Michele Morrone che con il suo fascino ha saputo conquistare davvero tutti diventando il vero volto di questa saga che va avanti, ormai, da ben tre anni. Ora, sono tutti in attesa del terzo film della saga, che farà tornare in scena Morrone e la sua compagna di avventure, Anna-Maria Sieklucka. . Questo film, diretto da Barbara Bialowas e Tomasz Mandes, mette insieme diversi ingredienti vincenti come l'amore, la passione, la gelosia e anche un po' di crime che saprà conquistare il pubblico di tutto il mondo. Ma entriamo più nel dettaglio per capire cosa ci aspetta da Altri 365 giorni.

Qui i primi 4 minuti di Altri 365 giorni

La trama di Altri 365 giorni

La relazione tra Laura e Massimo è in bilico: i due cercano di superare i problemi di fiducia, mentre Nacho è determinato a dividerli.

Qui il trailer di Altri 365 giorni

Quando esce Altri 365 giorni su Netflix

Altri 365 giorni debutterà sul catalogo Netflix il prossimo 19 agosto in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.