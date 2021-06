"Altrimenti ci arrabbiamo", torna con un reboot il mitico film con Bud Spencer e Terence Hill

Sono notizie che fanno sperare o temere, dipende dai casi, ma di sicuro è una notizia - ufficiale - l'inizio delle riprese del film Altrimenti ci arrabbiamo, remake (o per meglio dire reboot) del leggendario capolavoro della premiata ditta Bud Spencer & Terence Hill.

Ad annunciare ufficialmente il remake è stata oggi la casa di produzione Lucky Red, dopo che una settimana fa era "scappata" (o forse no) una dichiarazione di Christian De Sica al programma Rai 1 "Da noi... a ruota libera", un po' come era successo per la nuova stagione di Boris.

Vediamo tutto quello che si sa al momento sul reboot di Altrimenti ci arrabbiamo, a cominciare dal teaser della nuova auto della contesa, ma prima un breve ripasso sul film del 1974.

...altrimenti ci arabbiamo, il ripasso del film con Bud e Terence

Bud Spencer è Ben, di professione meccanico; Terence Hill è Kid, camionista: i due protagonisti vincono a pari merito una gara in un luna park e devono condividere il premio, ovvero la stupenda auto da cross Dune Buggy.

Decidono di giocarsi la sfida a birra e salsicce, ma vengono interrotti da una banda di balordi, che per giunta causano l'incendio della macchina. Kid e Ben vanno quindi dal Capo della banda, che si fa convincere dal Dottore a non rimborsarli, nonostante la minaccia che dà il titolo al film: "altrimenti ci arrabbiamo!".

I due idoli ovviamente non la prendono bene e ingaggiano una lotta a forza di pugni e schiaffoni e calci contro gli emissari inviati dal Capo, e c'è pure l'intermezzo musicale con la celebre scena del coro dei pompieri e il "bo bo bo bo" inventato da Bud Spencer (come rivelato da Terence Hill qualche anno fa a Le Iene).

Alla fine Ben e Kid sbaragliano tutti gli avversari e il Capo dà loro non una ma due Dune Buggy, solo che nel festeggiare la vittoria con un giro sulle auto hanno un incidente e si trovano di nuovo con una sola macchina.

...altrimenti ci arrabbiamo è su Disney+ e Infinity, su YouTube invece si trova la popolare canzone degli Oliver Onions intitolata appunto Dune Buggy, colonna sonora del film.

Altrimenti ci arrabbiamo, la trama del reboot

Queste le anticipazioni fornite da Lucky Red sul nuovo film di Altrimenti ci arrabbiamo, "non un remake ma un reboot, omaggio ad un film che è diventato di culto per più di una generazione.

Carezza e Sorriso, fratelli molto diversi tra loro e in lite fin dall’infanzia, dovranno mettere da parte le loro controversie per recuperare la mitica Dune Buggy, un tempo appartenuta al loro amato papà e ora sottrattagli da Torsillo, uno speculatore edilizio senza scrupoli, e da suo figlio Raniero. Nel farlo, stringeranno un’insolita alleanza con una comunità di circensi, capeggiata dalla bella e pericolosa Miriam e minacciata dagli affari poco puliti di Torsillo. Tra inseguimenti rocamboleschi, scazzottate memorabili e delicati pasti a base di birra e salsicce, riusciranno i due fratelli a ritrovare la loro amata macchina?"

Il cast del reboot di Altrimenti ci arrabbiamo

Prodotto da Lucky Red e Compagnia Leone Cinematografica, la regia del film è affidata a YouNuts! (Sotto il sole di Riccione). Nel cast Edoardo Pesce, Alessandro Roja (nel ruolo dei protagonisti), Alessandra Mastronardi e appunto Christian De Sica, che si dice possa interpretare il ruolo del Dottore.

Il soggetto è di Paolo Fondato, Manuel Fondato e Francesco Cenni, la sceneggiatura di Vincenzo Alfieri, Giancarlo Fontana, Tommaso Renzoni e Giuseppe Gennaro Stasi.

Quando esce il reboot di Altrimenti ci arrabbiamo

Come confermato da Lucky Red, il film uscirà al cinema nel 2022.