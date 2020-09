Divorzio a Las Vegas: Andrea Delogu debutta come protagonista sul grande schermo

Conduttrice televisiva e radiofonica, appassionata di cinema, di musica e di sport con all’attivo un libro La collina (2014) che racconta la sua infanzia nella comunità di San Patrignano dove lavoravano i suoi genitori, e che ha raggiunto tre ristampe in 10 giorni e 20 000 copie vendute. Andrea Delogu è tra i personaggi più poliedrici dello spettacolo italiano. Fresca del successo de La vita in diretta Estate che ha condotto in coppia con Marcello Masi, esordirà a breve in un ruolo da protagonista sul grande schermo con il film Divorzio a Las Vegas, una commedia romantica diretta da Umberto Carteni.

Una commedia romantica on the road

Girato tra Roma e Las Vegas il film che vede protagonista Andrea Delogu, affiancata da Giampaolo Morelli (già celebre per essere l'ispettore Coliandro in tv e ormai innamorato per eccellenza nelle commedie romantiche italiane dopo il successo di 7 ore per farti innamorare con Serena Rossi), Ricky Memphis, Grazia Schiavo, Gianmarco Tognazzi e Luca Vecchi. Divorzio a Las Vegas racconta racconta di due diciottenni Lorenzo (Giampaolo Morelli) ed Elena (Andrea Delogu) che durante una vacanza studio in America, sotto gli effetti del payote, si sposano a Las Vegas perdendo ogni contatto una volta tornati in Italia. Si incontrano di nuovo vent’anni dopo perché Elena, ormai manager rampante, deve sposare Gian Andrea Bertolini, interpretato da Gianmarco Tognazzi, uno degli uomini più ricchi d’Italia e ha bisogno del divorzio. Intanto Lorenzo è diventato un ghost writer per politici di qualsiasi schieramento. Entrambi dovranno tornare a Las Vegas per divorziare, ma il viaggio diventerà un’occasione per riscoprire sé stessi e chissà se cambierà le sorti dei nostri protagonisti.

In tv tra musica, spettacolo e sport

Riminese doc di origini sarde, Andrea Delogu è un’artista a 360°: ha esordito nel 2002 tra le Letteronze, corpo di ballo di Mai Dire Domenica il divertente show condotto dalla Gialappa’s Band e dal Mago Forest. Gli impegni lavorativi si moltiplicano e diventano sempre più importanti: conduttrice radio per Rai Radio 2, ha collaborato anche a diverse trasmissione sportive storiche come Il Processo del Lunedì. Ha condotto alcune serate importanti come la consegna dei Nastri d'argento nel 2017 e lo show celebrativo Indietro tutta! 30 e l'ode. Accanto a Marco Giusti è stata conduttrice di Stracult, la trasmissione televisiva di Rai 2 dedicata al cinema, fino ad arrivare quest’anno al programma La vita in diretta Estate su Rai 1, conclusasi i primi di settembre. Tra le curiosità che la riguardano: ha scoperto di essere dislessica da adulta e si è molto adoperata per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo disturbo dell’apprendimento, è cintura nera di Karate, è sposata con l’attore Francesco Montanari dal 2016.

Una vera professionista del mondo dello spettacolo, da sempre ha esternato la sua passione per il cinema che finalmente si è concretizzata. Divorzio a Las Vegas sarà distribuito nelle sale da 01 Distribution a partire dall’8 ottobre 2020.