Andrea Roncato: "L'attore deve essere attore, non influencer"

Tra i premiati di Marateale, festival cinematografico in corso a Maratea fino al 31 luglio, Andrea Roncato ha presentato 'Selfiemania', commedia in episodi che uscirà al cinema a settembre e che lo vede protagonista insieme a Milena Vukotic. Parlando di social, l'attore ha dichiarato a Today: "Noi attori siamo fragili. Anche una persona che ti chiede un selfie è sempre un modo per farti sentire importante. Sono le persone che ti vogliono bene, il pubblico che ti manda un messaggio su Instagram a farti sentire qualcuno. Se non ci fossero queste cose, noi chi siamo?".

Attenzione però: "L'attore deve essere attore - afferma ancora Roncato - L'influencer non sarà mai attore, è una persona che mostra se stesso per fare in modo che la gente si innamori di lui. Questo lo consiglio ai giovani: non limitatevi a mostrare il vostro corpo o a fare reality dove parlate di vostro nonno, di vostro padre o di chi vi innamorate, ma cominciate a far vedere anche quello che sapete fare". Infine, a proposito di diversità: "Se unita alla fine può aiutarti a fare tanti chilometri".