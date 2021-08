Angelina Jolie arriva su Instagram: il primo post è la lettera di una ragazza dall'Afghanistan

Angelina Jolie debutta su Instagram (conquistando in poche ore più di 4,7 milioni di follower) e lo fa pubblicando la lettera di una ragazza afgana. Nella bio del profilo, Jolie si definisce: "Mamma, regista, inviata speciale per l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati" e non stupisce quindi la decisione di fare del suo primo post un modo per dare voce agli afgani dopo il ritorno al potere dei talebani, che una settimana fa hanno ripreso il controllo del paese e di Kabul. "In questo momento, il popolo afgano sta perdendo la capacità di comunicare sui social media e di esprimersi liberamente. Per questo sono venuta su Instagram, per condividere le loro storie e le voci di coloro che in tutto il mondo stanno combattendo per i loro diritti umani fondamentali".

La lettera di una ragazza afgana pubblicata su Instagram da Angelina Jolie

Nella sua lettera, la ragazza afgana (la cui identità è stata protetta) dice di non credere alle false promesse dei talebani e di avere paura. "Avevamo diritti, potevano difenderli. Ma da quando sono tornati abbiamo paura e temiamo che i nostri sogni siano finiti. Pensiamo che i nostri diritti siano stati violati. Non possiamo più uscire, studiare e lavorare è impossibile - scrive la ragazza - Torneremo indietro di vent’anni e di nuovo saremo senza diritti. Abbiamo tutti perso la nostra libertà e siamo di nuovo prigionieri".

Angelina Jolie si batte per l’Afghanistan: "Non mi tirerò indietro e spero vi unirete a me"

"È disgustoso vedere gli afgani sfollati ancora una volta a causa della paura e dell'incertezza che hanno attanagliato il loro paese", scrive Angelina Jolie nel suo post, ricordando quando due settimane prima dell'11 settembre lei stessa si trovò al confine con l'Afghanistan per incontrare rifugiati afgani in fuga dai talebani.

"Spendere così tanto tempo e denaro, avere versato sangue e perso vite solo per arrivare a questo, è un fallimento quasi impossibile da capire. Aver visto come per decenni i rifugiati afgani - alcune delle persone più capaci al mondo - siano stati trattati come un peso è ugualmente disgustoso. Sapere che se avessero avuto gli strumenti e il rispetto, avrebbero potuto fare moltissimo per loro stessi. E incontrare tante donne e ragazze che non solo volevano un'istruzione, ma lottavano per averla. Come altri che si impegnano, non mi tirerò indietro. Continuerò a cercare modi per aiutare. E spero che vi unirete a me".