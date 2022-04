"Animali Fantastici 3 – I segreti di Silente": il film è un capitolo concreto che serviva

Animali Fantastici 3 arriva finalmente nelle sale cinematografiche dopo una lunga gestazione fatta di polemiche, avvicendamenti nel cast, i problemi di buchi di trama del secondo capitolo e, ovviamente, i ritardi dettati dalla pandemia. La saga di J.K. Rowling giunge a una sorta di giro di boa (saranno cinque pellicole in totale) andando a correggere i tanti errori del precedente film e limando altrettanti dettagli che faranno piacere agli appassionati del mondo di Harry Potter così come ai più lontani dalla saga. Anche grazie ai nuovi innesti – soprattutto di Steve Kloves, ad affiancare Rowling nella sceneggiatura – il nuovo lungometraggio, firmato nuovamente da David Yates, torna sui binari del primo Animali fantastici e dove trovarli del 2016 e “stabilizza” la situazione in attesa del climax dei prossimi capitoli. Gli unici problemi di questo terzo atto potrebbero risiedere solo nel titolo.

Animali Fantastici 3 – I segreti di Silente, la trama del film

Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) riprende la sua ascesa al potere e la sua guerra al mondo babbano, passando questa volta anche per la via politica. Assolto a Berlino da tutti i suoi crimini dal Ministro della Magia tedesco Anton Vogel, infatti, il malvagio mago è libero di candidarsi e correre per diventare capo della Confederazione Internazionale dei Maghi. Per farlo, metterà a ferro e fuoco il mondo magico e si servirà di un rarissimo Qilin, uno degli animali più puri di cuore esistenti. Albus Silente (Jude Law) cercherà di fermarlo ma, a causa del patto di sangue stretto in gioventù con Gellert, non può attaccarlo da solo, e ricompone così la squadra con Newt Scamander (Eddie Redmayne), suo fratello Theseus (Callum Turner), la fedele assistente assistente Bunty (Victoria Yeates), Lally (Jessica Williams) e il babbano pasticciere Jacob Kowalski (Dan Fogler). I sei metteranno in atto un complesso quanto (volutamente) confuso piano per contrastare la chiaroveggenza di Grindelwald, in grado di prevedere ogni loro mossa, e impedirgli di salire al potere.

Il trailer

Nessun guizzo, ma tante risposte

Accettando la premessa che Animali Fantastici 3 è certamente un capitolo di transizione, il suo principale merito è indubbiamente proprio quello di fungere perfettamente da “passaggio”. Il film non solo consolida la situazione prima dei grandi eventi della guerra globale dei prossimi lungometraggi, ma va a anche a scacciare alcune perplessità sorte nel corso del precedente capitolo. Le risposte, insomma, prevalgono sugli enigmi. Senza strafare, lo spettacolo non manca, ma viene lasciato più spazio alla narrazione, ai personaggi, a qualche chicca per i fan (il ritorno, seppur breve, nella scuola di Hogwarts) e, con grande piacere per chi aveva amato il primo capitolo, alle creature fantastiche, finalmente di nuovo al centro. Il nuovo film di Yates – al timone del mondo cinematografico di Harry Potter dall’Ordine della Fenice del 2007 – attenua quelle asfissianti tinte dark tipiche del regista, regalando un capitolo più leggero e più chiaro, sia nel senso di fotografia sia a livello di trama, con meno personaggi e più spiegazioni. Scopriremo di più sul tradimento di Queenie (Alison Sudol), sul passato di Credence (Ezra Miller), sui piani di Grindelwalt e, naturalmente, su Albus Silente, anche se forse non abbastanza. Nelle sue due ore e venti Animali Fantastici 3 indaga un po’ poco su colui che è probabilmente il mago più potente al mondo; “I segreti di Silente” vengono sì menzionati (la storia della sorella Ariana, il rapporto col fratello Aberforth, l’amore per Geller) ma solo talvolta chiariti, e non si ritagliano poi così tanto spazio. È un piacere vedere tornare Newt al centro della saga, affrontare la situazione con gli occhi “babbani” di Kowalski e vedere l’abile Lally in azione, ma il personaggio interpretato da Jude Law ne esce ridotto, talmente autosufficiente e spigliato da sembrare una sorta di “esterno” al gruppo.

Animali Fantastici 3 – I segreti di Silente riesce in sostanza ad affrontare, andare oltre e spesso vincere le polemiche che ne hanno contraddistinto l’uscita. Esempio perfetto è il “sostituto” di Johnny Depp, un Mads Mikkelsen fenomenale nel ruolo di Grindelwalt, quasi ad incarnare il cambio ancora più perfido del personaggio. Le incertezze della trama del precedente capitolo vengono quasi completamente risolte attraverso un film concreto sul mondo dei maghi, che – ironicamente – non incanta, ma costruisce delle basi solide e fondamentali per il proseguimento della saga.

VOTO: 7