“Assassinio sul Nilo”, il film evento di Kenneth Branagh che decade nel totale fallimento

Tanta attesa per il thriller che il cinema del nuovo anno stava finalmente aspettando: Assassinio sul Nilo. Rinviato per quattro anni di fila, il calvario iniziato nel 2019 che ha sfidato gli effetti della pandemia nel 2020 per vedere la luce solo nel 2022. Con qualche altra motivazione dietro che ha ritardato, forse, la sua uscita ? il “caso Armie Hammer”, la star di Chiamami col tuo nome accusato di cannibalismo e violenza sessuale ?.

Assassinio sul Nilo è l’ultimo lavoro diretto dal regista nordirlandese Kenneth Branagh, che ritorna protagonista nell’acclamato sequel nei panni del famigerato investigatore Hercule Poirot, che indaga sugli indizi disseminati per svelare il diabolico assassino dietro i delitti.

Sulla scia del primo film Assassinio sull’Orient Express del 2017, il sequel Assassinio sul Nilo pone le basi per una ipotetica trilogia basata sulle opere di Agatha Christie. Kenneth Branagh non rinuncia al suo desiderio di dar vita addirittura a una saga dopo Assassinio sul Nilo, creando un universo cinematografico simile a quello di Dickens.

Che sia o meno un’intenzione o una concreta possibilità di riuscita, leggiamo innanzitutto la trama del secondo adattamento cinematografico del romanzo del 1937 Poirot sul Nilo scritto da Agatha Christie.

“Assassinio sul Nilo”, trama del film

Linnet Ridgeway (Gal Gadot) è la donna ereditiera più ricca d’Inghilterra. Ad una festa, incontra il futuro marito Simon Doyle (Armie Hammer), già promesso sposo dell’inseparabile amica Jacqueline de Bellefort (Emma Mackey) che, “fin troppo innamorata”, inizia a meditare vendetta.

Tra invidie dei parenti più stretti, legati come sono ai soldi, e incredulità per il matrimonio con un uomo che non possiede nulla se non “solo” il forte amore per la ricca ereditiera, Simon e Linnet partono per la luna di miele in Egitto. Jacqueline, che non ha accettato l’abbandono del suo amato Simon per un’altra donna, li segue come un’ombra con una calibro 22 nella borsa, tormentando il loro viaggio di nozze.

Un giorno, Linnet e Simon decidono di godersi la vacanza su un lussuoso battello, il Karnak, per allontanarsi dall’ex migliore amica e viversi un momento di pace in completa sicurezza. Insieme a loro salgono altri passeggeri, conoscenti e parenti prossimi di Linnet che dietro il loro finto perbenismo nascondono segreti che presto verranno a galla. E immancabile la presenza del celebre investigatore più astuto al mondo, una volta tanto in pausa dal suo lavoro: Hercule Poirot (Kenneth Branagh) che subito abbandona il suo ozium per dedicarsi ai due delitti che si consumano a bordo del Karnak. La bella luna di miele sul Nilo si trasforma nella disperata caccia dell’assassino che uccide senza pietà…

Ci fermiamo qui nella sintesi della trama, ma vi invitiamo a guardare il trailer italiano ufficiale su YouTube distribuito dalla 20th Century Studios Italia.



“Assassinio sul Nilo”, il giallo che si perde negli artifizi cinematografici

“Tutti uccidono per amore”

(Hercule Poirot in Assassinio sul Nilo)

È un thriller a tinte romantiche che si sgretola sul nascere Assassinio sul Nilo. Nel flashback ad apertura del film, il caro bianco e nero ci riporta al momento in cui Hercule Poirot inizia la sua ascesa da investigatore dopo essere sopravvissuto alla guerra e alla perdita dell’amore della sua vita a causa di un drammatico incidente.

Un inizio promettente e intenso, con le lacrime di Poirot che inondano il grande schermo troncate dai primi minuti di ballo scatenato che disorienta soltanto, perdendo il fil rouge di una storia che si stava vestendo da sentimental drama.

E la scena viene travolta dal turbinio di vestiti sfarzosi tipici dell’epoca, ricchezze esibite in ogni dove e balletti sensuali che trasudano alchimia erotica solo per il gusto di vedere l’eleganza agiata e il Tiffany Diamond da milioni di dollari ? che fa gola a tutti ? di Linnet Ridgeway scendere dalle scale per rimanerne abbagliati. E lo stesso Kenneth Branagh, il detective Hercule Poirot dietro vistosi baffi per coprire la sua profonda cicatrice, sembra aspettare giusto quel momento esatto per vedere il fiorire di un amore destinato a provocare l’invidia di tutti i presenti. Come se la storia fosse ripetitiva e cadenzata, imprigionata nei dettagli che non possono non esserci in un giallo di Agatha Christie.

È una storia che si perde nei suoi buchi narrativi Assassinio sul Nilo. Trasportati in men che non si dica in Egitto, ci si affeziona di più alla bravura e ai primi piani di Kenneth Branagh, il vero protagonista del “dramma d’amore” che muove i fili delle sue marionette nella bellezza delle piramidi intatte con un incantevole squarcio sul Nilo. E il cast stellare non riesce a tappare i grossi vuoti narrativi del thriller ben lontano da Assassinio sull’Orient Express di cinque anni prima, che in confronto assume i tratti di un capolavoro. Gal Gadot, Armie Hammer, Emma Mackey, Rose Lesley ? solo per citare i nomi più conosciuti a livello internazionale ? sono le pedine dello stesso gioco “indovina chi?” che si muovono in parallelo sulla scena del delitto (o meglio dire delitti, al plurale), ognuno con un proprio ruolo al posto giusto al momento giusto perché tutto deve filare bene per l’astuto Poirot. Con qualche incentivo mesto e drammatico che arriva dopo l’abbondante prima ora del film, troppo tardi per salvare il triste destino della pellicola.

Assassinio sul Nilo sembrava la prosecuzione costruita ad hoc di Assassinio sull’Orient Express, record d’incassi quell’anno, che si è sfaldata già a partire dai primi minuti di film. Kenneth Branagh convince più del resto del cast, che sembra solo attenersi alle regole classiche del giallo perché così dice lo script, senza aggiungere nulla a una storia troppo romanzata, scontata e malata d’amore, in cui chiunque è disposto a uccidere per denaro e soprattutto per salvare il fuoco della lussuria che arde. Esagerata perfino negli effetti speciali visibilmente computerizzati senza una logica plausibile in grado di collegare i vari pezzi dello stesso puzzle. Un film fatuo e incolmabile: ne rimarranno delusi in parecchi.

Voto: 3