Astolfo, il nuovo film di Gianni Di Gregorio: l’amore non ha età

C’è l’amore, ma anche la certezza che si possa ricominciare a qualunque età imboccando un nuovo percorso di vita, nel nuovo film di Gianni Di Gregorio, “Astolfo”, presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public. Il regista è, come di consueto, anche protagonista della sua opera, mentre Stefania Sandrelli interpreta Stefania, la donna di cui il gentile Astolfo si innamora, Alfonso Santagata è il cugino Carlo, Alberto Testone è Oreste, Mario Lamantia è Daniel.

Astolfo, la trama

Astolfo è un professore in pensione con una vita tranquilla che vive da solo nel suo appartamento a Roma, fino al giorno in cui la padrona di casa non lo sfratta e lui, non avendo alternative, finirà a doversi trasferire nella casa di famiglia, in un indefinito paesello del centro Italia dove non mette piede da due decenni. Qui troverà ad aspettarlo: un palazzo antico ma fatiscente dove, a sua insaputa, nel frattempo si è stabilito uno sconosciuto; l’invadenza del vicino parroco che si è appropriato di un pezzo di casa senza permesso; la prepotenza del sindaco, anche lui sfruttatore senza titolo delle proprietà di Astolfo, un variopinto gruppo di paesani, un cugino donnaiolo e scialacquone e anche, inaspettatamente, l’amore, nella persona di Stefania, un’affascinante coetanea compaesana che i figli vorrebbero relegata al ruolo di nonna e che, invece, ha ancora tanta voglia di vivere, proprio come quella che, con lei, riscoprirà Astolfo.

Astolfo, una commedia piena di garbo e leggerezza

Gianni Di Gregorio si conferma, anche con il suo nuovo film Astolfo, un autore capace di raccontare con garbo storie minime che scaldano il cuore e coinvolgono, grazie alla leggerezza della narrazione e alla scelta di personaggi umili, realistici, spesso perdenti, ma sempre pieni di umanità. La commedia presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e che il pubblico di tutta Italia potrà vedere in sala dal 20 ottobre è una storia piena di grazia e gentilezza, come i suoi protagonisti: l’anziano professore alle prese con tribolazioni varie interpretato dal regista, e l’affascinante vedova che ha il sorriso senza tempo di Stefania Sandrelli. Intorno a loro, a fare da coro a una storia d’amore che li coglie entrambi di sorpresa, i gustosi ritratti dei paesani: dal cugino impenitente dongiovanni allo strambo inquilino a sorpresa che Astolfo si ritrova in casa e decide di tenere, dal cuoco con un passato non proprio chiarissimo che si piazza anche lui in casa di Astolfo, dove si forma in breve una sorta di piccola comunità di ‘strambi del paese’, al sindaco disonesto, al prete pettegolo e approfittatore. Astolfo è un’altra storia che affronta, tra gli altri, un tema caro a Di Gregorio: la terza età, o meglio, il terzo tempo della vita, che è un tempo tutto ancora da vivere. E in questo caso, la vita prende la forma di un amore inaspettato e delicato, fatto di lunghe chiacchierate a cielo aperto, gite a scoprire posti belli e a condividere ricordi, vecchi film in bianco e nero e tanti altri piccoli e grandi piaceri che danno gusto e senso all’esistenza, a qualsiasi età. I due personaggi, e i due interpreti che li incarnano, con i loro sorrisi timidi e sinceri, sono perfetti per raccontare questo sentimento che li coglie di sorpresa e arriva a scompaginare la loro vita, come farebbe con quella di due ragazzini, e regalano al pubblico una storia dipinta con i colori dell’empatia e della leggerezza che, a seconda dei passaggi, fa sorridere, fa ridere, fa intenerire e, in sostanza, fa stare bene.

Voto 7,5