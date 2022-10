Backstage - dietro le quinte, una settimana per realizzare un sogno

Quanti sono i ragazzi che ogni giorno tentano di entrare nell’affascinante mondo dello spettacolo, nella speranza che il proprio talento venga riconosciuto e diventi il lavoro dei loro sogni? Probabilmente migliaia. Backstage – Dietro le quinte ne racconta un gruppo di nove, alle prese con una dura selezione per un musical diretto da un noto ed esigentissimo regista sul palco del Teatro Sistina. Nel cast i protagonisti sono nove giovani talenti selezionati, proprio come i loro personaggi, attraverso un’audizione che ha coinvolto centinaia di artisti in tutta Italia: Giuseppe Futia, Beatrice Dellacasa, Riccardo Suarez, Geneme Tonini, Aurora Moroni, Ilaria Nestovito, Gianmarco Galati, Yuri Pascale, Matteo Giunchi. A completare il cast, Giulio Pampiglione, Giulio Forges Davanzati, Irene Ferri, Jane Alexander e Adolfo Margiotta.

Backstage – Dietro le quinte, la trama

In una mattina qualsiasi a Roma, oltre un centinaio di ragazzi tra i 16 e i 25 anni partecipano alle selezioni per un nuovo musical. Tra tutti loro, ne vengono scelti nove, che verranno sottoposti a una selezione ancora più dura. I posti vacanti per lo spettacolo infatti, sono solo quattro, e nonostante tutti e nove abbiano dimostrato di avere talento, la vera audizione sarà molto più lunga, complessa e spietata, come lo è il regista dello spettacolo, un ex star della danza, ridotto in sedia a rotelle in seguito a un incidente che gli ha fermato carriera e vita. I nove protagonisti dovranno convincerlo a dare loro un ruolo nel corso di una lunga ed estenuante settimana di provini, che si rivelerà fondamentale per il loro percorso di crescita non solo come artisti, ma anche come esseri umani. In barba alla competitività che dovrebbe scatenare il numero troppo ridotto di posti da ricoprire in compagnia, nel gruppo delle nove aspiranti stelle si sviluppano presto amicizie, complicità e anche nuovi amori.

Tra un pezzo di recitazione, un brano interpretato e una coreografia senza musica eseguiti sotto l’occhio attento del regista e del suo vice, le vite di Andrea, Carmen, Jennifer, Tommaso, Giulio, Sara, Flavio, Rudy e Riccardo si mescoleranno, si metteranno in gioco e cambieranno per sempre.

Backstage, storie di giovani talenti dietro le quinte di un’audizione

Tanta danza, tanta musica, tante canzoni italiane tra le più belle degli ultimi tempi, un gruppo eterogeneo di ventenni alle prese con la ricerca della loro strada, complicata da un talento che li spinge a sceglierne una piuttosto accidentata, e il fascino irresistibile delle tavole del palcoscenico. Il film di Cosimo Alemà mette insieme tutti gli elementi che ci si aspetta di trovare in un’opera che parla dell’ambizione di giovani artisti e delle difficoltà che, per realizzarla, dovranno affrontare. Il tutto condensato in un tempo piccolo: quello di soli sette, intensi, giorni in cui potranno giocarsi la loro occasione. Backstage è un film di formazione, corale e godibile, che attinge inevitabilmente a tanti illustri precedenti titoli che hanno voluto raccontare il percorso e le difficoltà di chi sogna di entrare nel mondo dello spettacolo, da Fame a Chorus Line, fino a Flashdance, esplicitamente citato sia in una battuta del severo aiuto regista, sia nel poster che una delle artiste, Andrea, tiene appeso in camera sua.

Le storie personali dei ragazzi si intrecciano con le performance artistiche costruendo un quadro che può sicuramente coinvolgere e intrattenere gli spettatori, soprattutto i più giovani, che si rispecchieranno facilmente nei protagonisti, nella loro caparbietà, nelle loro insicurezze, nella loro voglia di esprimersi, crescere, amare, impegnarsi e realizzare i loro sogni.

Il trailer

Voto:6,5