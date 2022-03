“The Batman” di Matt Reeves convince più della trilogia di Christopher Nolan?

Che grande suspense per “The Batman”. Dopo varie vicissitudini, in primis la positività al Covid-19 di Robert Pattinson che ha ritardato le riprese del film, la pellicola co-scritta e diretta da Matt Reeves (“The War – Il pianeta delle scimmie”, “Cloverfield”) approda al cinema. Per quasi tre ore di fila.

“Troppo lungo” potrebbe urlare qualche commento social. E ci starebbe anche la critica contro chi avrebbe tolto volentieri qualche scena per snellire tutti il materiale. Eppure, “The Batman” avvolge nella sua oscurità il grande schermo (che lo reclama a gran voce per il forte impatto visivo) e si prende tutta la scena l’uomo pipistrello dai pettorali scolpiti e dal bel viso fine. Questa volta, però, sul cupo scenario della Gotham City criminale con l’aiuto, nel vero senso della parola, della sensuale Catwoman per combattere il nemico più pericoloso di tutti che irradia terrore solo a sentirlo nominare: l’Enigmista.

Storie travagliate, intime, con uno scorcio sul passato del Cavaliere oscuro e della bella Donna gatto che si intrecciano ai loschi affari mafiosi che dilagano nelle vie della città. E Bruce Wayne si ritrova a dover fare i conti con tristi e scabrosi retroscena legati alla sua famiglia, con il destino di Batman messo a dura prova.

Leggiamo la trama di quel che allude a essere considerato già un “capolavoro”, elogiato dalle critiche internazionali.

“The Batman”, trama del film

Dopo la morte dei genitori, uccisi davanti ai suoi occhi, Bruce Wayne (Robert Pattinson) cresce da solo, accanto al suo fedele maggiordomo Alfred (Andy Serkis), con i sensi di colpa che lo divorano mentre vaga nel buio di Gotham City. Per vigilare sulla città e combattere i soprusi e la devastazione della criminalità organizzata che non esita a condurre tranquillamente i suoi sporchi affari.

Ma quando il simbolo di Batman si leva in cielo, con la luce che lo proietta, le bande che minacciano i poveri umili scappano dalla paura per l’uomo pipistrello che incute timore. Perché, in verità, è l’unico (anti)eroe a riportare la pace in una città dominata solo da terrore e violenza. Tanto più se l’artefice della paura è la nuova maschera con gli occhiali da vista, l’Enigmista (Paul Dano), che uccide le sue vittime in maniera brutale. Adescandole per inseguire le sue manie da protagonismo che vuole vendicarsi di tutti coloro che hanno portato Gotham City alla rovina.

Tra indizi criptati, messaggi in codice, omicidi e servizi televisivi per diffondere i video social dell’Enigmista, entra in scena Catwoman (Zoë Kravitz), pronta alla vendetta per la morte dell’amica Annika, che stringe un’amicizia particolare con Batman per scovare il serial killer dietro quei terribili assassini premeditati.

E tra club privati gestiti dai mafiosi Carmine Falcone (John Turturro) e dal Il Pinguino (Colin Farrell), uccisioni mai portate alla luce e verità celate per molto tempo, Batman fa i conti con il suo passato tenebroso, e scoprire i segreti sulla sua famiglia porterà a galla rimpianti e rancori che per una vita intera erano rimasti nascosti sotto la corazza dura come l’acciaio.

“The Batman”, il primo capitolo di una nuova trilogia?

“The Batman” di Matt Reeves svela tutti i dessous sulla vita di Bruce Wayne: gli omicidi, il padre Thomas Wayne che ha fatto il passo più lungo della gamba pagando con la sua stessa vita. Un colpo di pistola che lo ha freddato insieme alla moglie. E Bruce Wayne lì, a osservare la scena con il panico negli occhi. Il risentimento che covava dentro di lui si trasforma nel simbolo di Gotham City: il pipistrello oscuro pronto a difendere la città dalla criminalità.

Tuttavia, “The Batman” interpretato da un magnifico Robert Pattinson, guardingo a non accennare nemmeno un sorriso, con lo sguardo corrucciato e serioso, non segue tutte le sue avventure da paladino della giustizia. E anche se Batman e Catwoman si propongono come i due (nuovi) eroi che giocano la stessa partita, l’uno con i suoi assi nella manica e l’altra la regina dell’impulsività con un talento per il karate, ci si affeziona di più al terribile passato recondito di Bruce Wayne, al suo triste ego con i suoi ricordi bluffati anche da Alfred, alle angoscianti rivelazioni e ai raggiri sulla carriera del padre per ereditare il peso della sofferenza e di cupo avvilimento. E a buttare benzina sul fuoco ci pensa l’Enigmista, con un Paul Dano da brividi nei panni del folle killer che orchestra un modo tutto suo per fomentare l’odio di Gotham verso tutti gli orfani a cui Thomas Wayne aveva promesso una vita migliore. E gli atroci omicidi e i messaggi cifrati diretti alla coscienza di Batman/Bruce Wayne servono a ricordargli chi è diventata la leggenda oscura che invece di eroe indossa la maschera da mostro.

C’è tanto della celeberrima trilogia di Christopher Nolan dentro “The Batman”. Ed è il secondo capitolo, “Il Cavaliere oscuro”, che fa sentire di più il suo valore. Batman e Joker, i due personaggi antitetici che in qualche modo si completano, rispolverati dalla penna autoriale di Matt Reeves che dona quel pizzico di onorevole rispetto alla famosa scena del dialogo in carcere tra il Batman di Christian Bale vs il Joker di Heath Ledger. E prova a riproporla, nella nuova versione con una maschera diversa dietro un vetro impossibile da frantumare. Con l’omaggio finale alla fragorosa risata da pazzoide che aspettavamo di sentire di nuovo.

E tra ottime inquadrature in soggettiva (un azzardo alla bellissima soggettiva di Buffalo Bill in “Il silenzio degli innocenti” di Jonathan Demme, con tanto di respiro affannoso, che si impossessa del nuovo modello di binocolo per spiare nella casa di fronte a mo’ de “La finestra sul cortile” di Alfred Hitchcock), il primo piano della cinepresa mette a fuoco un Batman completamente nuovo, rivisitato al suo interno, che inciampa addirittura nei suoi super poteri, che si lascia ammaliare dalla voluttuosa Catwoman, con baci suggellati dalla giusta dose di romanticismo in un action movie che tiene incollati allo schermo. Con le moto scure, la Bat mobile, la caccia ai cattivi, la sua identità (forse?) non più top secret e la voglia di (ri)tornare accanto al poliziotto James Gordon (Jeffrey Wright) per togliersi una volta per tutte la sua misteriosa aurea da uomo della paura.

Insomma, “The Batman” di Matt Reeves è il primo capitolo di una nuova trilogia su “Il Cavaliere oscuro”?

Voto: 8