Battle Royale è al cinema: il capolavoro di Fukasaku che sconvolse il mondo

Battle Royale torna al cinema. Il prossimo 12 gennaio saranno vent’anni dalla scomparsa di Kinji Funkasaku, il regista giapponese che nel 2000 sconvolse il suo paese prima e il mondo intero poi con un film destinato a diventare cult. Ventidue anni dopo il suo capolavoro (con nel cast anche Takeshi Kitano) è di nuovo in sala, pronto a rivivere grazie al restauro in 4K.

Battle Royale, la trama del film

In seguito all’ennesimo episodio di violenza scolastica, per far fronte alla crescente esagitazione e indisciplina dei giovani le autorità decidono di emanare il Battle Royal Act, una legge che sceglie degli studenti da mandare su un’isola deserta. Qui riceveranno delle armi, da mitra e pistole ai più “fortunati” a semplici bastoni o pinzette ai meno favoriti: chi vuole tornare a casa dovrà uccidere tutti gli altri, in una gara di sopravvivenza all’ultimo sangue. Sotto il vigile controllo di Kitano, prende vita così il folle gioco del degenerare umano dove timidi secchioni diventano killer, ragazze litigano a pugnalate, alcuni rimangono uniti e altri trovano rifugio solo nel suicidio. Entro tre giorni, però, ne dovrà rimanere soltanto uno.

Il trailer

Il death game per eccellenza

Tratto dall’omonimo romanzo del 1999 di K?shun Takami, Battle Royale ha recitato un ruolo così fondamentale nella storia del cinema che è difficile non definirlo banalmente una “pietra miliare”. Pochi anni prima di morire – e di completare il seguito, Battle Royale II: Requiem, portato a termine dal figlio Kenta – il regista Kinji Fukasaku consegnò di fatto il proprio testamento artistico con un’opera senza precedenti e destinata ad avere tanti, tantissimi, successori.

La forza di Battle Royale si può intuire già dalla sua storia e dalla sua fama di film “maledetto”: pesantemente censurato in Europa (celebre la “German cut”), arrivato solo nel 2008 e non in sala in Italia e addirittura mai distribuito negli Stati Uniti. L’epicentro del “terremoto” scatenato dalla pellicola è naturalmente il Giappone, dove il pubblico più che non apprezzare film in sé odiava vedere sullo schermo i propri difetti sociali – dall’arrivismo all’individualismo e la competizione, fino alla tensione generazionale – volutamente esagerati e con una violenza inaudita, di cui tutti si macchiano inevitabilmente. L’allegoria tra situazione distopica e attualità, raccontata in maniera così grottesca e cruda, piena di morte e sangue, è di enorme impatto e fa di Battle Royale il film di culto che è.

Alla critica sociale si somma la parte tecnica, con la fotografia puntuale di Katsumi Yanagishima, e soprattutto la perfetta scrittura, che riesce a raccontare un’infinità di personaggi in breve tempo e dando a tutti la giusta connotazione e credibilità. Ai bravissimi adolescenti che li interpretano (tra cui un giovane Tatsuya Fujiwara, protagonista poi dei live action di Death Note) bisogna poi aggiungere un gigantesco Takeshi Kitano, che si ritrova genialmente a fare l’arbitro di un gioco, questa volta, mortale.

Robert De Niro lo annovera tra i suoi film preferiti di sempre, alcuni lo paragonano a Il signore delle mosche, altri lo associano a Kubrick come Arancia Meccanica del Sol Levante e gli scenografici Hunger Games o Squid Game non sarebbero mai esistiti senza. Al di là di tutti i confronti del caso, Battle Royale è un’influenza imprescindibile per tutto il cinema, a dir poco pioneristico per il survival movie. Un’occasione d’oro per vedere (o rivedere) il death game per eccellenza, al cinema e in 4K.

VOTO: 8,5