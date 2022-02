Libertà, rabbia e umanità in 'Be My Voice', il documentario su Masih Alinejad

Dopo il suo debutto al Pordenone Docs Fest – Le Voci del documentario, dove ha vinto il Premio del Pubblico, Be My Voice arriva nelle sale cinematografiche a partire da lunedì 7 marzo. La regista iraniana naturalizzata svedese Nahid Persson racconta la straordinaria storia dell’attivista Masih Alinejad, giornalista che si è opposta con veemenza all’obbligo dell’hijab attuato dalla dittatura iraniana. La missione di Masih è un vero e proprio faro di speranza per tutte quelle donne che vengono aggredite, insultate, picchiate ed arrestate, sia per la loro decisione di non indossare il velo, sia per manifestare il proprio dissenso e desiderio di libera scelta. Persson ci racconta da vicino, con uno stile intimista, non solo la battaglia condotta con forza da Masih, ma anche la sua vita, costruendo un emozionante equilibrio di fragilità, sofferenza, determinazione e coraggio.

Di cosa parla Be My Voice

Masih Alinejad, nata nella Repubblica Islamica d’Iran, vive negli Stati Uniti, e non torna nel suo paese d’origine da più di dieci anni: se lo facesse, verrebbe arrestata. Attivista e giornalista, la donna si batte da sempre contro il regime dittatoriale a stampo islamico che controlla il paese. Immagini del passato di donne iraniane liberamente vestite si contrappongono a immagini odierne, dove non indossare il velo può portare ad aggressione, schernimenti, persino all’arresto. Ed è proprio contro questa costrizione che si batte Masih; attiva nei social media, con un format chiamato “Tablet”, Masih sparge la propria voce per tutti coloro che vengono silenziati ogni giorno, con la forza. La regista Nahid Persson decide di incontrare Masih, passare con lei due settimane per capire, da vicino, che cosa comporti essere la voce di una rivoluzione. Vi invitiamo a guardare il trailer del documentario, qui allegato da Youtube.

Un ritratto emozionante di una rivoluzionaria, molto, ma mai troppo, umana

Dice Masih: il mio obiettivo non è quello di cambiare il mondo intero, il mio obiettivo è cambiare il mondo attorno a me, tutti possono farlo. Lo dice mentre, con un fiore dietro l’orecchio – quasi un simbolo per la donna – cura il proprio giardino, dove ogni albero o pianta rappresenta un pezzo delle proprie origini: un albero piantato per il fratello, un altro per la madre. Masih non solo lotta e combatte con indicibile coraggio e forza, cammina a piedi scalzi sull’asfalto, piange e si dispera, chiama la propria famiglia ed esprime la propria sofferenza per non poterla vedere. Il dipinto di una donna straordinaria che fa Nahid Persson non si ferma alla rappresentazione dell’attivista, della giornalista, della guerriera: si tratta di un ritratto a tutto tondo, che non vuole mostrarci Masih Alinejad come una supereroina invincibile, ma piuttosto come un’esplosione di vita e allegria così come di tristezza e frustrazione. La rappresentazione intimista che ne risulta ci permette di immedesimarci con la protagonista del racconto, ma non solo: ci fa capire che è più vicina a noi di quanto pensiamo, e che come lei potremmo essere capaci di cambiare le cose. Be My Voice ci intima di prendere una posizione, di alzarci in piedi e fare il nostro, esattamente come, nella sequenza che dà il nome al film, varie donne iraniane si fanno l’una la voce dell’altra, quando la precedente viene arrestata e ridotta al silenzio. Essere così vicini all’interiorità di Masih ci permette di vederla anche soffrire e subire delle perdite, annullando totalmente la possibile distanza che lo spettatore occidentale potrebbe percepire con una questione che non lo riguarda in prima persona. Be My Voice è dunque una visione necessaria, che non potrà lasciarvi indifferenti, e che, forse, spingerà anche voi non a “cambiare il mondo interno, ma a cambiare il mondo che vi circonda”.

Voto: 8