"Beast": Idris Elba padre eroe nella natura selvaggia

Un padre in lotta contro la natura selvaggia per portare in salvo le due figlie adolescenti in un luogo in cui per ogni creatura vige solo la legge della giungla. Beast è il nuovo film di azione per la regia di Baltasar Kormákur che vede protagonista Idris Elba nei panni dell dottor Nat Daniels, padre vedovo delle adolescenti Mare (Lea Jeffreys) e Nora (Iyana Halley). Nel cast, nei panni di Martin, anche Sharito Copley.

Beast, la trama

Il dottor Nat Daniels è un padre vedovo che cerca di ricucire il rapporto con le figlie adolescenti Mare e Nora, dopo che la loro madre, da cui Nat era separato, è morta. Per cercare di riconquistare le ragazze, Nat decide di portarle nella terra nativa della madre dove si erano incontrati, il SudAfrica. Qui li aspetta Martin, un vecchio amico di famiglia, responsabile delle aree faunistiche protette, che promette di svelare loro il fascino della natura selvaggia e far loro incontrare le creature più incredibili della terra. Se non fosse, che qualcuno quell’incredibile natura si adopra a distruggerla per profitto, prendendo di mira gli animali che abitano il bush e scatenando la rabbia del più grande e spaventoso che reagisce allo sterminio del suo branco andando a caccia di umani. Sulla sua strada si ritroverà la comitiva formata da Nat, Nora, Mare e Martin e il dottor Daniels dovrà attingere ad ogni risorsa pur di portare in salvo la sua famiglia.

Beast, un’avventura piena di azione nel bush africano

Una bestia ferita e inferocita che ha visto sterminato sotto i suoi occhi tutto il suo branco e un uomo che lotta strenuamente per riportare a casa salve le sue figlie. Tra astuzie, strategie, ombre minacciose che si muovono tra i cespugli, scarsità di beni necessari alla sopravvivenza e tanta azione. Beast è il tipico film d’avventura per tutte le età, da scegliere se ci si vuole godere un’ora e mezza ad emozionarsi e a ‘fare il tifo’ per il dottor Daniels (Idris Elba) impegnato in una missione apparentemente impossibile contro una Bestia che simboleggia tutta la forza della natura e come può diventare quando decide di dimostrare il suo lato ostile. La bestia è una creatura con l’istinto di vendicare il suo branco sterminato per profitto dai bracconieri, Nat Daniels, è una creatura con l’istinto di salvare la sua famiglia. Lo scontro tra questi due protagonisti della pellicola diretta da Baltasar Kormákur diventa subito frontale. Non facciamo in tempo ad ammirare lo splendore degli immensi paesaggi sudafricani che da un sogno fatto di libertà e orizzonti sterminati cadiamo in un incubo fatto di villaggi rasi al suolo, artigli sguainati, zanne micidiali, assalti furiosi. Un incubo in cui è la stessa natura splendente a mostrare la sua faccia minacciosa, capace di annullare il piccolo essere umano al primo ruggito.

Ma se l’essere umano ha una motivazione più forte della paura e altrettanto atavica quanto la natura stessa, potrà fronteggiare la furia di qualsiasi creatura bestiale. Ed è questo il caso di Nat Daniels, padre, vedovo dal cuore spezzato e tormentato dai sensi di colpa che, dopo aver visto morire la moglie, non ha nessuna intenzione di vedersi portare via il resto della sua famiglia. Nora e Mare, due adolescenti sveglie che affrontano con coraggio ma anche con grande dolore la perdita della madre, e che nell’avventura ad alta tensione che le vedrà co protagoniste si riveleranno audaci e forti quanto il loro padre eroe. Ed ecco, che il messaggio del film sboccia, tra una zampata e un ruggito: la famiglia fa quadrato, ritrova se stessa grazie alal vita di un padre che rischia il tutto per tutto per salvarla e riesce a battersi contro qualsiasi avversità.

Compreso un corpo a corpo mozzafiato tra uomo e bestia.

Voto: 6,5