Beata te, Serena Rossi in una deliziosa commedia sulla scelta della maternità

Serena Rossi protagonista del Natale su Sky Cinema e Now, con la divertente commedia Beata te, in arrivo per gli abbonati proprio il 25 dicembre. Un bel regalo da scartare sotto l’albero; un pacco che contiene ironia, ritmo e una storia ben costruita, che sviscera il tema della scelta della maternità per una donna che arriva alla ‘fatidica’ soglia dei 40, non cadendo mai nella banalità. Accanto alla protagonista che interpreta Marta, nel cast anche: Fabio Balsamo, che è una versione piuttosto particolare dell’arcangelo Gabriele, Paola Tiziana Cruciani, che è la madre di Marta, e Corrado Fortuna che è il suo storico ex.

Beata te: la trama

Marta ha appena compiuto 40 anni, ha una vita piena e soddisfacente, e anche sul lavoro è alle prese con un progetto che potrebbe svoltarle la carriera di regista teatrale: la sua versione di Otello, messinscena a cui si sta dedicando con grandissimo impegno. Insomma, tutto nella sua esistenza fila apparentemente abbastanza liscio, finché non piomba nella sua vita uno strano tipo, che Marta incontra nel locale dove sta festeggiando il suo compleanno, e poi si ritrova addirittura materializzato dentro casa. Ma le stranezze sono solo all’inizio, perché quell’uomo misterioso dall’accento sudamericano sostiene di essere nientemeno che l’arcangelo Gabriele, venuto ad annunciare a Marta la sua prossima gravidanza. La donna, comprensibilmente sbigottita e che mai avrebbe immaginato di trovarsi di fronte a quella possibilità, si prende due settimane per pensarci, valutare attentamente tutti i pro e i contro, e poi dare la sua risposta all’arcangelo, decidendo se diventare madre o meno. In quel periodo ovviamente, l’arcangelo rimarrà bloccato in attesa di compiere il suo lavoro, ovvero il lieto annuncio, e si sentirà in dovere di aiutare Marta a fare la sua scelta, piazzandosi a casa sua e seguendola mentre prova ad esaminare oggettivamente la sua vita e soprattutto cerca di capire quale sia la sua strada verso la felicità.

Beata te, una brillante commedia sul diritto di scegliere la propria strada per la felicità

Beata te, il nuovo film Sky original con Serena Rossi è una commedia godibile che affronta con leggerezza e ironia un tema molto complesso qual è la scelta, da parte di una donna, se diventare madre o no, a un certo punto della sua vita. Lo fa divertendo e proponendo al pubblico una storia che mette insieme situazioni comiche, risvolti più sentimentali, e anche un pizzico di magia. Una commedia che con grazia e divertimento racconta del diritto di ogni donna di fare le proprie scelte, ascoltando il proprio cuore e i propri desideri al di là dei condizionamenti sociali. Se Serena Rossi si cala molto bene nei panni di una giovane donna di carattere che insegue la propria realizzazione personale, rimandando e vivendo senza alcun dramma questioni che riguardano la sua sfera più intima, come appunto la scelta di avere figli o meno, Fabio Balsamo è la punta comica del film. Il suo Gabriele è esilarante. Un arcangelo dall’accento argentino, di buon cuore come si conviene ma anche pasticcione, parecchio estroverso, vagamente vanesio e pure un po' impiccione.

Il film di Paola Randi, regista che aveva già confezionato in passato un’altra deliziosa commedia proposta in periodo natalizio, La Befana vien di notte 2, regala al pubblico battute brillanti, un buon ritmo di racconto e non cade mai nel banale, tenendosi ben lontano sia dalla retorica che dalle soluzioni troppo prevedibili, a cui si sottrae anche nel finale.

Il trailer

Voto 7