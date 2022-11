Belle e Sebastien – Next Generation, il grande classico ambientato ai giorni nostri

Belle e Sébastien tornano al cinema. I due inseparabili amici nati dalla penna di Cécile Aubry rivivono in Belle e Sebastien – Next Generation, il film reboot firmato dal regista Pierre Coré. Dopo la storica serie francese degli anni Sessanta, l’anime giapponese del 1981 e, soprattutto, l’enorme successo di Belle & Sebastien del 2013 e dei suoi due sequel L’avventura continua e Amici per sempre, dunque, un nuovo adattamento cinematografico che vede il bambino e il suo amato compagno a quattro zampe sempre sulle Alpi francesi ma, questa volta, ai giorni nostri. Il film gode del patrocinio dell’ENPA - Ente Nazionale Protezione Animali e arriverà in tutte le sale cinematografiche italiane il prossimo 17 novembre.

Belle e Sebastien – Next Generation, la trama del film

Dopo essersi cacciato nell’ennesimo guaio, il piccolo Sébastien (Robinson Mensah Rouanet) non potrà trascorrere le vacanze estive con l’amico Dimitri e la sua famiglia. Sua madre (Caroline Anglade) deve partire per un viaggio di lavoro, e decide così di portarlo in montagna, nel suo piccolo paese natale, dove starà con la nonna (Michéle Laroque) e la zia (Alice David). Il bambino ha dieci anni, ha sempre vissuto in città, a Parigi, e non è certo allettato dalla prospettiva di una vacanza passata ad aiutare la famiglia con le pecore. Un giorno, però, la monotonia della sua vita in fattoria viene rotta dall’incontro con Belle, un enorme cane pastore bianco tenuto in gabbia perché ingiustamente considerato pericoloso. Dopo aver sorpreso il suo padrone (Syrus Shahidi) a maltrattarla, Sébastien decide di liberare la sua nuova amica, che rincontrerà tra le montagne nei giorni successivi, in quella che – tra mille pericoli e incredibili prove di amicizia – diventerà l’estate più entusiasmante e incredibile della sua vita.

Il trailer

Un grande classico con un grande protagonista

Belle e Sebastien – Next Generation è una versione rinnovata di un grande classico all’insegna della semplicità. In un impianto così scorrevole e docile, a dominare la scena è naturalmente il suo protagonista a quattro zampe. Il gigantesco cane da montagna dei Pirenei merita ben più di una menzione, perché regala a tutti gli effetti una recitazione di prim’ordine, con una personalità incredibile, un’espressività a più registri che gli permetterebbe probabilmente di interpretare Cosette e Jean Valjean contemporaneamente senza sfigurare; performance da far riconsiderare lo storico attrice “cagna” di René Ferretti di borisiana memoria. Altro highlight della pellicola è indubbiamente il panorama, con spettacolari e suggestivi paesaggi montani in cui l’enorme “macchia” bianca Belle scorrazza liberamente lasciando a bocca aperta di fronte a tanta natura.

Per il resto, Belle e Sebastien – Next Generation si adagia su una struttura – come detto – molto semplice: personaggi molto chiari (dal bambino di città che scopre la montagna alla nonna scorbutica che si addolcisce col tempo, fino al cattivo esagerato), sceneggiatura facile da seguire, episodi scorrevoli, dialoghi sicuri. Si tratta di un reboot che non vuole andare a sfiorare i suoi predecessori e che, pur senza mirare alle loro vette del box office, decide di seguire una linea simile, offrendo un prodotto perfetto per tutta la famiglia.

Poteva sicuramente aggiungere qualche elemento più classico, magari andando a strizzare l’occhio al fattore nostalgia oltre la semplice citazione, invece Belle e Sebastien – Next Generation sceglie la via della semplicità assoluta, lasciando intelligentemente spazio al suo cane protagonista che non può non conquistare l’affetto di Sébastien e di tutta la sala.

VOTO: 6,5