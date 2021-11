Non solo Gal Gadot: quello che si sa sul nuovo film di Biancaneve della Disney

Non vorremmo essere nei "panni" dello specchio e dover dire alla splendida Gal Gadot che non è lei la più bella del reame. Già perché, a quanto ha rivelato la rivista americana Deadline, sarà proprio l'interprete di Wonder Woman (e di molti film della saga di Fast & Furious) a recitare nella parte di Grimilde, la Regina cattiva (e strega) del nuovo film Disney dedicato all'eterna favola di Biancaneve.

Il remake live action di Biancaneve, il primo "classico Disney"

Il film di animazione di Biancaneve e i sette nani lo abbiamo visto tutti, da generazioni. Uscì per la prima volta tra la fine del 1937 e l'inizio del '38 - per intenderci, non era ancora iniziata la seconda guerra mondiale - e fu il primo film d'animazione prodotto negli USA, il primo a essere girato completamente a colori e il primo lungometraggio prodotto dalla Walt Disney Productions: in pratica, la definizione di "classico Disney" ha inizio con Biancaneve.

Quasi novant'anni dopo, la Disney ha deciso di produrre un remake di Biancaneve, ma questa volta - come già successo ad altri capolavori come La Bella e la Bestia, Il libro della giungla, Cenerentola, La carica dei 101 e molti altri - non si tratterà di un cartone animato, bensì di un film cosiddetto "live action", cioè con attori in carne e ossa.

Gal Gadot sarà la Regina Cattiva di Biancaneve

Ed eccoci allo scoop di Deadline, che ha scoperto che la grande attrice israeliana (di cui sta per uscire Red Notice su Netflix) è stata scelta per il ruolo di Grimilde, la matrigna di Biancaneve, cacciata dal regno perché lo specchio delle sue brame ha detto che non è più Grimilde la più bella del reame, ma appunto la giovane Biancaneve.

Chi sarà Biancaneve nel nuovo film?

A questo punto, la domanda inevitabile è: se Gal Gadot è Grimilde, chi è Biancaneve, la più bella del reame? La risposta, in realtà, l'aveva data ancora Deadline lo scorso giugno, rivelando che la parte è stata assegnata a Rachel Zegler, attrice che dal 16 dicembre vedremo in un altro famoso remake, ovvero la nuova versione di West Side Story di Steven Spielberg.

Chi è il regista della nuova Biancaneve

A proposito, si sa anche chi è il regista scelto dalla Disney per dirigere Biancaneve: si tratta di Marc Webb, regista tra le altre cose di The Amazing Spiderman 1 e 2 e anche di The only living boy in New York. Il produttore del film è invece Marc Platt, che nel suo sterminato curriculum può vantare film come Il processo ai Chicago 7 (che non sono i nani di Biancaneve) e - guarda caso - Cruella, l'ultimo film Disney con Emma Stone nei panni (di pelliccia) della perfida Crudelia della già citata Carica dei 101.

Quando esce Biancaneve

A questa domanda invece nessuno può dare una risposta. Al momento si sa solo che le riprese del film dovrebbero iniziare nel 2022, quindi si può presumere che Biancaneve uscirà tra la fine del prossimo anno e l'inizio del 2023.