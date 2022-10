Black Adam: Dwayne “The Rock” Johnson trova la formula dell’anti-eroe

Dwayne “The Rock” Johnson è Black Adam. Annunciata nell’ormai lontano 2014, la nuova produzione Warner./DC è finalmente realtà e l’attesa sembra aver pagato, perlomeno per quanto riguarda il DC Extended Universe, che – ultimamente in affanno – si gode una novità sorprendentemente fresca. Il regista spagnolo Jaume Collet-Serra firma infatti un racconto cinematografico dell’anti-eroe particolarmente azzeccato, dosandone le giuste componenti. A farla da padrone è Dwayne Johnson nei panni di Teth-Adam, tornato per liberare l’immaginaria città del Medio Oriente Kahndaq. Il film arriva nelle sale italiane giovedì 20 ottobre 2022.

Black Adam, la trama

Nell’antichità Kahndaq era governata da un tiranno malvagio e spietato, che aveva ridotto il suo popolo in schiavitù per estrarre il prezioso minerale Eternium e forgiare la potente corona di Sabbac. Solo un ragazzo trovò il coraggio di ribellarsi, ma venne catturato e giustiziato in pubblica piazza. Fu così che il martire diventò eroe: il giovane venne eletto da Shazam e dei potenti maghi, che lo riportarono in vita e gli diedero degli enormi poteri, facendone il Campione di Kahndaq, Teth-Adam. Il guerriero guidò la rivoluzione affrontando il re e strappandogli la preziosa corona. 5000 anni dopo Kahndaq ha nuovamente bisogno di un eroe: l’occupante esercito mercenario dell’Intergang ha infatti imposto una dura dittatura militare ed è sulle tracce della corona di Sabbac, ma le ricerche tra le rovine risveglieranno proprio Teth-Adam dopo un lungo riposo.

Il trailer

Il protagonista giusto, il film giusto

Fa finalmente il suo arrivo nel mondo dei cinecomics Black Adam, l’anti-eroe della DC creato da Otto Binder e C. C. Beck nel 1945, e lo fa sorprendendo piacevolmente. Il nuovo tassello del DC Extended Universe è infatti una figura carismatica quanto l’attore che la interpreta, e potrebbe rappresentare veramente l’atteso rilancio dell’intero brand a livello cinematografico.

Black Adam è un vero antieroe: a differenza di tanti tentativi su questa linea della concorrenza Sony/Marvel (vedi Venom), il protagonista della pellicola DC è spietato, uccide e devasta senza remore o contrasti interiori. I suoi pensieri e i suoi ragionamenti fino a diventare eroe sono ben seguiti, e il suo intero percorso è talmente coinvolgente da risultare quasi troppo breve nella sua parentesi oscura (che, con ogni probabilità, tornerà in futuro). Dwayne “The Rock” Johnson – vero e proprio mattatore della pellicola – è il perfetto “eroe” incattivito che distrugge ogni cosa e lo fa quasi in religioso silenzio, con la giusta dose di ironia e battute, che ne esalta il carisma e che è tale da non stufare, ma giusta per non prendersi troppo sul serio (l’intero film non è né troppo cupo né troppo divertente). Le sue (poche) espressioni facciali, proverbialmente monocromatiche, sono questa volta azzeccate per un personaggio che, dopo un sonno di 5000 anni, si ritrova nel presente e rimane semplicemente senza parole, lasciando parlare la sua violenza.

I suoi comprimari sono altrettanto efficaci: approda per la prima volta sul grande schermo del DCEU la Justice Society of America, con un fiero Hawkman (Aldis Hodge), un’affascinante – soprattutto grazie agli effetti visivi quando è in azione – Cyclone (Quintessa Swindell), un divertente Atom Smasher (Noah Centineo) e l’interessantissimo Doctor Fate interpretato da Pierce Brosnan. Quest’ultimo avrebbe meritato più spazio, e forse la pecca del film di Jaume Collet-Serra è proprio quella di non raccontare bene l’arrivo di questo nuovo gruppo, spuntato troppo dal nulla.

Black Adam rimane però un film epico, ricchissimo d’azione mai prolungata all’eccesso, ma anzi sempre godibile e (cosa tutt’altro che scontata in queste produzioni) chiara e comprensibile, aiutata da una CGI ed effetti speciali di primissimo livello. Critica e soprattutto appassionati si spaccheranno come sempre, ma la verità è che Black Adam forse non passerà alla storia come la migliore, ma sarà sicuramente un’importante pellicola in quanto solida, coesa e con una direzione precisa, ottimo punto di ripartenza dell’altalenante DCEU. Come ha detto The Rock stesso, dovrebbe essere il rilancio dell’universo cinematografico DC; quello che è certo è che apre scenari interessanti per il futuro (vedere i titoli di coda…).

VOTO: 7,5