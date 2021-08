Box Office Italia, "Come un gatto in tangenziale 2" batte "Me contro Te 2"

Paola Cortellesi e Antonio Albanese hanno detronizzato Luì e Sofi. Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto ha battuto di un soffio Me Contro Te Il film – Il mistero della scuola incantata al box office dell’ultimo weekend nazionale.

Weeekend Italia 26/29 agosto

Il sequel della fortunata commedia ha incassato 762.067 euro, da sommare alle anteprime di ferragosto. Totale da 1.035.473 euro per Riccardo Milani. Me Contro Te 2 si è invece fermato ai 724.449 euro al suo secondo fine settimana di programmazione, arrivando ad un totale di 3.671.228 euro. Poco più su, ma ormai ad un passo dall’inimmaginabile sorpasso, troviamo Fast and Furious 9. Terzo nel fine settimana con 578.740 euro, il titolo Universal è arrivato ai 3.717.411 totali, 2° maggiore incasso del 2021 dietro i 4.766.700 di Black Widow. 4° tra i principali incassi del weekend The Suicide Squad, arrivato ai 1.788.881 euro, seguito dai 713.524 euro di Free Guy e dai 92.763 euro al debutto del reboot horror di Candyman. Male all’esodio con 92.697 euro anche Frammenti dal Passato con Hugh Jackman, con Falling di Viggo Mortensen esordiente a quota 54.598 euro. Chiusura di chart con i 32.366 euro di Il gioco del destino e della fantasia e i 1.596.837 euro di Jungle Cruise.

1) Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto: 762.067 euro – Totale 1.035.473 euro

2) Me contro Te - Il mistero della scuola Incantata: 724.449 euro - Totale 3.671.228 euro

3) Fast and Furious 9: 578.740 euro – Totale 3.717.411 euro

4) The Suicide Squad - Missione Suicida: 134.499 euro – Totale 1.788.881 euro

5) Free Guy: 111.478 euro – Totale 713.524 euro

6) Candyman: 92.763 euro – Totale 92.763 euro

7) Frammenti dal Passato: 92.697 euro – Totale 92.697 euro

8) Falling: 39.605 euro – Totale 54.598 euro

9) Il Gioco del Destino e della Fantasia: 25.368 euro – Totale 32.366 euro

10) Jungle Cruise: 20.905 euro – Totale 1.596.837 euro

Novità in arrivo

Settimana importante, quella in arrivo, perché il 1 settembre sbarca in sala Shang-Chi della Marvel, chiamato a bissare i buoni incassi di Black Widow. Pronti ad uscire tra il 2 e il 3 settembre anche Il Collezionista di Carte di Paul Schrader, Malignant di James Wan e Mondocane con Alessandro Borghi.

Incassi USA 26/29 agosto

Esordio vincente al box office americano per Candyman, partito con ben 22.3 milioni di dollari in 72 ore di programmazione. Battuto Free Guy, sempre più sorprendente con 79 milioni di dollari in tasca, seguito dai 24 di PAW Patrol: The Movie, dai 100 di Jungle Cruise e dai 25 di Don't Breathe 2. Sesta piazza con 20 milioni per Respect, seguito dai 53 milioni di The Suicide Squad, dai 5.7 di The Protege, dai 5.1 di The Night House e dai 181 di Black Widow.

1) Candyman - $22,370,000

2) Free Guy - $13,556,000 - Totale $79,311,180

3) PAW Patrol: The Movie - $6,625,000 - Totale $24,081,280

4) Jungle Cruise - $5,020,000 - Totale $100,110,182

5) Don't Breathe 2 - $2,835,000 - Totale $24,579,282

6) Respect - $2,170,000 - Totale $19,643,464

7) The Suicide Squad - $2,035,000 - Totale $52,779,000

8) The Protege - $1,650,000 - Totale $5,724,237

9) The Night House - $1,218,000 - Totale $5,179,578

10) Black Widow - $855,000 - Totale $181,531,407