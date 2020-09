Cinema, è crollo di presenze: box office e classifica dei film più visti

Dall’apertura dei cinema e la distribuzione delle prime pellicole dopo il lungo periodo di chiusura delle sale cinematografiche, si possono iniziare a trarre delle prime riflessioni. La voglia di tornare al cinema degli italiani, seppure con le restrizioni per garantire la salute pubblica, è stata tanta. Anche il Festival di Venezia è stato un ottimo volano per le ultime produzioni internazionali, lo dimostrano i dati del box office.

Si registra però un calo del 34% di incassi totali rispetto alla scorsa settimana, che sia il segno di una flessione o semplicemente un fine settimana in cui sono definitivamente finite le vacanze anche per i più giovani?

Sconfortanti le percentuali se si confrontano con lo stesso periodo: si registra un calo dell’83%, ma in epoca di pandemia, per via della quale gli ingressi al cinema sono contingentati e i posti a disposizione notevolmente diminuiti a ogni proiezione, non ci si può lamentare.

Significativi i dati e la classifica dei film più visti la scorsa settimana, anche se in vetta rimangono stabili due must degli ultimi tempi Tenet e After 2, ci sono diverse nuove entrate interessanti.

1.Tenet

Rimane in vetta alla classifica ormai da settimane il blockbuster di Christopher Nolan che come sempre offre cervellotici viaggi nel tempo che in questo film vede protagonisti John David Washington e Robert Pattinson. La pellicola, uscita il 26 agosto nelle sale, ha dominato incontrastato la classifica incassando quasi 5milioni di euro, 435mila la scorsa settimana, un leggero calo rispetto alle precedenti

2. After 2

Stabile al secondo posto il film After 2 di Roger Kumble, secondo episodio della saga tratta dai libri di Ann Todd che raccontano la tormentata storia d’amore tra Tessa e Hardin. Il film, uscito nelle sale il 2 settembre ha finora incassato quasi 4 milioni di euro, quasi 200mila solo in questa ultima settimana.

3. Il meglio deve ancora venire

Nuova entrata più alta in classifica è la commedia francese Il meglio deve ancora venire con Fabrice Luchini e Patrick Bruel (presentato alla Festa del Cinema di Roma 2019) che incassa 121mila euro. Arthur e Cesar, anche se completamente diversi l’uno dall’altro, sono amici dai tempi dell’infanzia. Per un equivoco, Arthur viene a conoscenza della gravissima condizione medica di César, e César si convince che sia Arthur a trovarsi in punto di morte. Da quel momento cercheranno di assecondare l’uno i desideri dell’altro, ritrovando sé stessi e le proprie vite.

4. Jack in the Box

Altra new entry della classifica è l’horror britannico Jack in the Box regia di Lawrence Fowler. Il film nel primo fine settimana di programmazione ha incassato 116mila euro. La pellicola racconta di come la vita tranquilla di un museo della cittadina inglese di Hawthorne viene sconvolta dall’arrivo tra i suoi cimeli di una vecchia scatola con un pupazzo a molla, all’interno di essa si nasconde in realtà una presenza demoniaca.

5. Miss Marx

Ancora un altro film presentato al Festival di Venezia tra i primi dieci della classifica: Miss Marx di Susanna Nicchiarelli. Il film appena uscito in sala (17 settembre) ha incassato tra sabato e domenica scorsi oltre 113 mila euro. La pellicola che ha ottenuto un’ottima accoglienza al Festival racconta la vita di una delle figlie di Karl Marx, Eleanor detta Tussy, che si batterà per i diritti dei lavoratori, le pari opportunità nell'ambito dell'istruzione e il suffragio universale, e contro il lavoro minorile.

6. Non Odiare

Altro film presentato al lido di Venezia presente in classifica, anche se in discesa di due posizione rispetto alla scorsa settimana, è Non Odiare di Mauro Mancini con Alessandro Gassman. Il film uscito nelle sale il 10 settembre ha incassato questa settimana poco più di 92mila euro su un totale di € 260.458. Un chirurgo figlio di un sopravvissuto alla Shoah si rifiuta di soccorrere un uomo con la svastica tatuata sul braccio. Da lì una serie di vicende incroceranno i destini della famiglia dell’uomo e il chirurgo.

7. Le Sorelle Maccaluso

Presentato al Festival di Venezia e apprezzato da pubblico e critica scende al settimo posto il film di Emma Dante Le Sorelle Maccaluso. Il film nello scorso fine settimana ha incassato € 81.475 per un totale di quasi 220mila dal 10 settembre, data di uscita nelle sale. Il film è l’omonima trasposizione cinematografica della piéce teatrale scritta dalla stessa Emma Dante che racconta dall’infanzia alla vecchiaia la storia di cinque sorelle.

8. Mister Link

Prima new entry della classifica è Mister Link il film in stop-motion uscito in sala la settimana scorsa (17 settembre) che ha fatto il pieno di candidature ai Premi Oscar, ha vinto un premio ai Golden Globes, una candidatura a Critics Choice Award, una candidatura a Producers Guild. La pellicola, che nei primi giorni di programmazione ha incassato € 57.331, racconta di uno scienziato che vuole dimostrare l’esistenza degli Yeti, un simpatico film dal messaggio positivo.

9. The New Mutant

Al penultimo posto della classifica e in leggero calo c’è il film The New Mutant, un horror ambientato nell’universo degli X Man uscito in sala il 2 settembre. Il film nel weekend ha incassato € 51.657 per un totale dall’uscita di oltre 54mila euro. Protagonisti del film alcuni ragazzi che con la pubertà scoprono di avere dei super poteri e cercano di fuggire dall’Istituto in cui sono stati rinchiusi.

10. Onward

In discesa dopo aver cavalcato a lungo le vette della classifica dei più visti c’è il film di animazione Onward uscito nelle sale lo scorso 19 agosto. Questo fine settimana ha incassato € 42.296 per un totale dal lancio di quasi 1milione dieuro. La trama del film racconta le avventure di due elfi che decidono di partire per scoprire se nel mondo c’è ancora magia.