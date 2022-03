Bruce Willis è malato. L'annuncio della moglie: "Non potrà più recitare"

Bruce Willis non potrà più recitare. Una notizia terribile per il mondo del cinema e per tutti fan dell'attore statunitense. La causa sarebbe l'afasia, una malattia che rende difficile esprimersi mediante la parola o la scrittura. A confermare l'addio al cinema di Bruce Willis con un post sui social sono state la moglie dell'attore Emma Heming-Willis e l'ex moglie Demi Moore. L'afasia sta "influendo sulle sue capacità cognitive", si legge nella dichiarazione. Willis, 67 anni, è diventato una star internazionale grazie al personaggio di John McClane che ha interpretato nella serie di film 'Die Hard'.

"Bruce si sta allontanando dalla carriera che ha significato così tanto per lui", hanno scritto i suoi familiari su Instagram, spiegando che "questo è un momento davvero difficile per la nostra famiglia e apprezziamo così tanto il vostro continuo amore, la vostra compassione e il vostro supporto. Stiamo attraversando questo momento con una forte unità familiare e volevamo coinvolgere i suoi fan perché sappiamo quanto lui significhi per voi, così come voi per lui". Willis ha cinque figlie, tre con Demi Moore e due con Emma Heming-Willis. L'afasia, che a volte è causata da danni al cervello, influisce sulla capacità di una persona di comprendere e usare il linguaggio per leggere, ascoltare, parlare e scrivere.