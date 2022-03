“Calcinculo”: un film sul legame speciale tra due persone ai margini della società

“Forse è vero che si cresce anche a calci in culo. Ed è vero che quando la giostra gira veloce ci sembra di volare e non vorremmo scendere mai”. Calcinculo è il secondo lungometraggio della regista milanese Chiara Bellosi. Un film che non delude e che ci racconta una storia di solitudine e crescita narrata in punta di piedi. Presentato poche settimane fa in prima mondiale nella sezione Panorama della Berlinale 2022, Calcinculo è un racconto toccante e poetico con un buon cast di attori a sostegno. Dall’esordiente Gaia Di Pietro al talentuoso Andrea Carpenzano. La pellicola, distribuita da Luce Cinecittà, è nelle sale dal 24 marzo.

La Trama

Benedetta ha quindici anni e vive con la sua famiglia in un’imprecisata zona della periferia romana. Silenziosa e fortemente in sovrappeso, ha un rapporto particolarmente conflittuale con sua madre, che tenta a tutti i costi di controllarla – a cominciare dal peso - costringendola ad una dieta ferrea e sfogando su di lei le sue frustrazioni esistenziali. Un giorno, nella vita di Benedetta arriva Amanda, una persona non binaria che vive in una roulotte e sogna di sfondare nel mondo dello spettacolo. Amanda si è trasferita nel quartiere di Benedetta assieme ai membri di un luna park itinerante e finisce per instaurare un legame profondo e sincero con la quindicenne. Un legame, che stravolgerà completamente la vita di Benedetta…

Calcinculo non è di certo un film facile da raccontare. Mette in scena una storia dura, di crescita ed evoluzione sullo sfondo di una periferia degradata. La pellicola si poggia quasi interamente sul rapporto tra Benedetta e Amanda. Laddove la prima è silenziosa e reticente, spaventata dalla vita e chiusa nel suo guscio, la seconda è strafottente, briosa e (almeno apparentemente) senza paura. La collisione di due mondi così distanti non può che dar vita ad una reazione a catena di eventi che porteranno la nostra protagonista a prendere decisioni drastiche, a crescere e, inevitabilmente, a soffrire. Calcinculo sembra quasi una fiaba dalle tinte un po’ sbiadite. Così come poco accentuati sono i colori che accompagnano la messa in scena del film, quasi a voler lasciare tutto il campo ai protagonisti.

Del resto, la stessa Chiara Bellosi, presentando il suo film in anteprima, l’ha definito proprio una fiaba. “Quando ero piccola mi raccontavano le storie e c’era una differenza tra fiaba e favola. Così per me la favola è sempre rimasta qualcosa di un po’ triste e asciutto e barboso, con la sua morale inesorabile in chiusura. La fiaba invece è come un universo che si espande e raccoglie tutto quello che trova per strada: oggetti insensati, personaggi strambi, posti pieni di fascino ma sempre un po’ inquietanti. La fiaba tiene tutto insieme e racconta, non spiega, no, non spiega proprio niente. È una scoperta continua e alla fine nessuno ti dice cosa hai scoperto, lo sai solo tu. Quando ho letto Calcinculo, il primo modo di vederlo è stato questo: una fiaba nera come il fitto della foresta, ma col sentiero seminato di paillettes”.

Trailer

Un sentiero che Benedetta, nonostante il carattere schivo e le paure, percorre con coraggio. Nel silenzio di una periferia dove non cambia mai nulla, a cambiare è proprio Benedetta, presa per mano (o meglio tirata a forza) da Amanda, che la trascina nella sua vita fatta di contrasti: da una parte il buio degli incontri occasionali con uomini diversi, la solitudine della roulotte (molto significative le scene dove Amanda e Benedetta dormono strette nel letto di Amanda), dall’altra le luci delle giostre, il colore delle farfalle che Amanda colleziona. E poi il ballo, che unisce Benedetta a sua madre – anche se nessuna delle due sembra esserne consapevole – ma anche ad Amanda, come si evince dalla scena del provino di quest’ultima o dai balli scatenati in discoteca.

Quei calci che sulle giostre ci fanno (quasi) volare

Non c’è nulla lasciato al caso, tutto nel film sembra rimandare ad un significato preciso o a una metafora puntuale. Anche la scelta del nome, Calcinculo, ha chiaramente un doppio riferimento: quello ai calci veri e propri, che tutti ci troviamo a dover parare prima o poi nel corso della nostra vita, ma ha anche il duplice significato che assume al luna park, quando ci troviamo sulle giostre e qualcuno, ancorato al seggiolino dietro il nostro, ci spinge così in alto che riusciamo (quasi) a sfiorare il pennacchio. I personaggi, nel film, sono ben caratterizzati. Gaia Di Pietro, alla sua prima prova sul grande schermo non se la cava male e riesce a far arrivare la sua Benedetta agli spettatori. Ma a conquistare è Andrea Carpenzano, che riesce a mostrare tutte le sfaccettature e la complessità di Amanda. E lo fa quasi senza sforzo (o perlomeno non ce lo fa notare). Buona anche la performance di Barbara Chichiarelli che interpreta la madre di Benedetta, che mostra un personaggio ancorato al passato e che non riesce ad accettare il presente, nemmeno nei panni della sua stessa figlia. Anche le musiche dei compositori Giuseppe Tranquillino Minerva (La Guerra a Cuba) e Fabrizio Campanelli (Solo un padre) raccontano alla perfezione l’evoluzione dei personaggi.

Il film non ha una vera e propria chiusa, ma sicuramente ha una presa di coscienza molto forte: quella di Benedetta che alla fine della storia sembra aver sconfitto le sue paure e raggiunto una sorta di emancipazione. Dai suoi genitori, forse, ma certamente anche da Amanda, dimostrando a sé stessa che, a volte, i calci che riceviamo dalla vita servono – per fortuna – soltanto a farci volare ancora più in alto.

Voto: 7.5