Call of God, il testamento postumo di KimKi Duk

Il film postumo di KimKi Duk, “Call of God”, nella sezione Fuori Concorso è l’ultimo testamento e opera postuma del grande regista coreano. Un’apologia dell’amore patologico in tutte le sue declinazioni e deformazioni, analizzato in maniera difforme da qualsiasi film che volesse affrontarlo in maniera monumentale o psicanalitica.

L’esile film girato in bianco e nero, con la sceneggiatura del regista, è stato completato dopo la sua scomparsa nel dicembre 2020 dai suoi collaboratori più stretti, stavolta in un paese lontano dalla Corea (una produzione targata Estonia, Lituania, Kirghizistan), con lo stesso stile catartico e la stessa abilità nell’inverare un pensiero universale per qualsiasi provenienza di pubblico.

I due giovani protagonisti interpretati da un Abylai Maratov e Zhanel Sergazina, incarnano perfettamente l’idea dell’amore più vicino alla distruzione (eros/tanatos) e di come spesso tale legame non sia che una naturale devianza delle relazioni umane, sublimato da momenti di pathos ad attimi di soffocante ossessione e terrore.

KiM Ki Duk si è spesso trovato a dirigere film, che parlano d’amore (di una donna, della patria, dell’arte) e si suppone che abbia maturato una cesura prima dell’ultimo lavoro a causa del trauma subito durante il film “Dream”: un incidente ha quasi provocato la morte di una delle sue attrici.

La tematica amorosa, assume in questa pellicola un valore assolutista e ci racconta la storia di una giovane donna alle prese con le sue profonde insicurezze e la pesante inadeguatezza, spesso come tante altre figure femminili è fagocitata dall’amore malato e totalizzante incarnato da un ragazzo affascinate quanto ambivalente, il quale provoca la sua parte più nera e conturbante.

Una storia comune narrata, attraverso stilemi registi che assumono tratti poetici di grande livello, attraverso il più alto onirismo del regista coreano.

“Call of God” non è un film scollato dal resto della sua filmografia, al contrario rimanda in più fasi a diverse opere, in cui la funzione spirituale viene contenuta da quella dell’eros più contorto e vibrante al contempo.

Nella storia la quasi normalità di una vicenda di un amore violento, si trasforma in un manifesto della patologia amorosa, sviscerando pulsioni e pensieri in maniera fluida e naturale, come se il regista avesse previsto di liberare le sue ultime energie, quelle più arcaiche e recondite della sua esistenza di artista.