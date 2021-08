Nia DaCosta fa la storia: è la prima regista afroamericana a conquistare il box office USA

Un primato storico. Lo scorso fine settimana Candyman, remake/reboot Universal di un celebre horror anni '90, ha conquistato la vetta del box office americano, incassando oltre 22 milioni di dollari in 3 giorni di programmazione. Superate le aspettative della vigilia, che avevano pronosticato circa 15 milioni, con Nia DaCosta prima regista afroamericana a riuscire nell'impresa.

Il primato mai raggiunto

Mai nella storia del botteghino a stelle e strisce una donna di colore aveva debuttato in testa al box office con un suo film. Ava DuVernay ("Selma", "A Warp in Time") e Gina Prince-Blythewood ("Beyond the Limits") sfiorarono l'impresa, arrampicandosi fino al 2° posto. Una prima volta storica, perché aprirà finalmente nuove strade, possibilità, alle registe afroamericane. Nia DaCosta, nel frattempo, pregusta l'immediato bis, perché attualmente sul set di Captain Marvel 2, da lei diretto e in uscita tra poco più di un anno. Successivamente la regista girerà The Lincoln Conspiracy.

La storia di Candyman

Scritto e prodotto da Jordan Peele, regista di Scappa: Get Out e Noi, Candyman è lo spiritual sequel dell'omonimo horror del 1992, ambientato come il suo precedente a Chicago nel quartiere Cabrini-Green, un tempo zona degradata della città e ora location "in" dove vive Anthony un artista talentuoso sempre in cerca di ispirazione per le sue opere. La leggenda di Candyman, oscura presenza che uccide brutalmente chi lo evoca dopo aver pronunciato cinque volte il suo nome in uno specchio, affascina Anthony che decide di capire se esista davvero. Ma Candyman, che prende vita da un racconto di Clive Baker, è fin troppo reale e sta cercando un sostituto che prenda il suo posto, come nuovo spirito vendicatore. Nel cast del film, arrivato nei cinema d'Italia con Eagle Pictures, troviamo Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett, Colman Domingo, Kyle Kaminsky e Vanessa Williams.