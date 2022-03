La cena delle spie, il trailer del film in arrivo su Prime Video (che punta agli Oscar?)

Prime Video ha annunciato l'uscita di un film dal titolo originale All the Old Knives (tradotto letteralmente Tutti i vecchi coltelli), che in italiano si chiama La cena delle spie. E c'è il sospetto che dalle parti di Amazon puntino forte su questo film, visto che oltre che sulla piattaforma streaming La cena delle spie uscirà anche in alcuni cinema (cosa che permette di concorrere agli Oscar e ai principali premi cinematografici).

Di seguito la data di uscita (in contemporanea su Prime Video e in sala), il cast, la trama e un primo teaser trailer con sottotitoli in italiano di All The Old Knives - La cena delle spie.

Quando esce il film

Come detto, l'uscita sarà lo stesso giorno in streaming e nei cinema selezionati. Il giorno di debutto mondiale è dunque venerdì 8 aprile.

Il cast del film

La cena delle spie è d diretto dal danese?Janus Metz?(regista di alcuni episodi di serie tv come True Detective e ZeroZeroZero). La sceneggiatura di?Olen Steinhauer, autore del libro da cui è tratto il film.

Per quanto riguarda gli interpreti, il cast di All the old knives include?Chris Pine,?Thandiwe Newton,?Laurence Fishburne e Jonathan Pryce. Curiosità: quando fu annunciato nel 2017, il film avrebbe dovuto vedere come protagonista femminile Michelle Williams (sì, la Jen di Dawson's Creek), ma dopo la sua rinuncia il ruolo è stato assegnato a Thandiwe Newton, che abbiamo visto di recente in Westworld.

Di cosa parla "La cena delle spie"

Quando la CIA scopre che uno dei suoi agenti ha divulgato informazioni che sono costate la vita a più di 100 persone, l'agente veterano Henry Pelham (Chris Pine) viene incaricato di scovare la talpa tra i suoi vecchi colleghi nella sede di Vienna dell'agenzia. La sua indagine lo porta dall'Austria all'Inghilterra fino alla California, dove si ricongiunge con la sua ex-collega ed ex-amante Celia Harrison (Thandiwe Newton). La coppia è costretta a confondere il confine tra professione e passione in questa storia avvincente di spionaggio mondiale, ambiguità morale e tradimento mortale.

Il teaser trailer

Ed ecco il primo teaser trailer in lingua originale di All The Old Knives.