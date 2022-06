"Cha Cha Real Smooth", il trailer e le cose da sapere sul nuovo film Apple TV+

Amanti dei film romantici, su Apple TV+ c'è un interessante novità per voi (noi): si intitola Cha Cha Real Smooth, ed è scritto, diretto e interpretato dal giovane Cooper Raiff, al suo secondo film dopo Shithouse. Di seguito tutte le informazioni sul film, dalla data di uscita al trailer, dalla trama al cast.

Quando esce Cha Cha Real Smooth su Apple TV+

Il film è disponibile sulla piattaforma streaming di casa Apple da venerdì 17 giugno 2022.

Di cosa parla il film Cha Cha Real Smooth

Fresco di college e senza idee chiare sul futuro, il ventiduenne Andrew vive ancora a casa con la sua famiglia nel New Jersey. Ma se c'è una cosa che spicca nel suo curriculum inesistente, è come saper organizzare una festa, dote che gli conferisce il titolo per il lavoro perfetto: far ballare le persone ai bar e bat mitzvah per i compagni di classe del fratello minore. Quando Andrew fa amicizia con una mamma del posto, Domino, e sua figlia, Lola, intravede finalmente un futuro che desidera, anche se potrebbe non essere il suo.

Il cast di Cha Cha Real Smooth

Cooper Raiff scrive, dirige e recita insieme a Dakota Johnson, Brad Garrett, Leslie Mann, Raúl Castillo, Odeya Rush e agli esordienti ??Vanessa Burghardt ed Evan Assante.

Il trailer del film in italiano

Qui sotto il trailer del film in italiano di Cha Cha Real Smooth, disponibile in esclusiva su Apple TV+