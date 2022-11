Chi è Ghislaine Maxwell, l'adescatrice di minori protagonista del nuovo documentario Netflix

Netflix sta per lanciare un nuovo film documentario, Ghislaine Maxwell: soldi, potere e perversione in uscita il prossimo 25 novembre, tra i più attesi di questo mese che punta a raccontare la storia di una donna, Ghislaine Maxwell, che nel 2021 è stata dichiarata colpevole di adescamento di minori e altri reati. Questo documentario punta a mostrare chi si nasconde dietro la misteriosa complice di Jeffrey Epstein, mostrando come ceto sociale e privilegi abbiano oscurato la sua natura predatoria. Ma chi è davvero Ghislaine Maxwell e come è finita al centro di un nuovo documentario Netflix che si aggiunge alla lista delle più interessanti storie vere raccontate dalla piattaforma di streaming in questo ultimo anno? Scopriamolo insieme in questo approfondimento sulla vita, la carriera e i reati di Ghislaine Maxwell.

La storia vera di Ghislaine Maxwell

Nata in Francia il 25 dicembre 1961, Ghislaine Maxwell è un'imprenditrice britannica che, nel 2021, è stata condannata per adescamento di minori e altri reati in quanto complice del suo ex compagno, il finanziere Jeffrey Epstein. Figlia di una famiglia importante, sua mamma è la storica francese Élisabeth Meynard, nota per i suoi studi sull'Olocausto e suo padre, il proprietario del Daily Mirror, Ghislaine è cresciuta negli agi tra le mura di un sotnuoso palazzo nel Buckinghamshire laurendosi a Oxford per poi trasferirsi negli Stati Uniti dopo la morte del padre. In America ha subito iniziato a frequentare i salotti dell'alta società tra grandi politici e finanzieri. È stata, infatti, anche invitata al matrimonio della figlia di Bill Clinton, Chelsea e fotografata insieme a Donald Trump e sua moglie Melania.

Una svolta nella sua vita arriva quando incontra e si fidanza con Jeffrey Epstein, l'imprensitore statunitense arrestato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori, con cui resta insieme per anni e legata anche dopo la rottura del fidanzamento. Dopo il suicidio di Epstein, avvenuto nell'agosto 2019 mentre era in carcere, la Maxwell è diventata latitante e l'anno successivo è stata accusata di adescamento di minori e traffico sessuale di ragazze minorenni. il 2 luglio è stata trovata in un'area boschiva di 63 ettari, vicino a Bradford, dove si nascondeva e che aveva acquistato tramite una società aninima nel 2019.

La donna è stata sottoposta a un processo lungo un mese, svoltosi a Manhattan e il 29 dicembre del 2021, la Maxwell è stata giudicata colpevole di cinque reati. Ghislaine Maxwell, infatti, era stata complice di Epstein adescando tra il 1994 e il 2004, giovani ragazze non ancora maggiorenni per il suo fidanzato Epstein.