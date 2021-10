Chi è Halyna Hutchins, la direttrice della fotografia uccisa da Alec Baldwin sul set del film "Rust"

Una tragedia immane, quella avvenuta sul set del western Rust, con Alec Baldwin che ha accidentalmente ferito il regista Joel Souza, 48 anni, e ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins. Una pistola a salve, quella brandita dall'attore, che ha inspiegabilmente fatto fuoco con proiettili veri, sconvolgendo Hollywood.

La carriera di Halyna Hutchins

42 anni appena, nata in Ucraina, Halyna Hutchins aveva fino ad oggi lavorato in produzioni minori, indipendenti. Il mistery Snowbound, nel 2017, il suo debutto, per poi girare Darlin nel 2019 e Archenemy nel 2020, con Joe Manganiello. Anno particolarmente fruttuoso, lo scorso, perché Halyna ha concluso le riprese di Archenemy di Adam Egypt Mortimer, Blindfire di Michael Nell e The Mad Hatter di Cate Devaney. Prima di darsi al cinema Halyna è stata giornalista investigativa in patria, per poi trasferirsi a Los Angeles e povare a fare il grande salto. Nel 2013 entra al American Film Institute Conservatory e nel 2015 si laurea. Nel 2019 viene segnalata come una delle stelle emergenti dalla rivista American Cinematographer.

La tragedia

Rust era di fatto il suo primo film con una grande star sul set. Baldwin, per l'appunto, non solo protagonista ma anche co-produttore della pellicola. Alec, sconvolto per quanto accaduto, avrebbe più volte urlato "è stato un incidente" agli agenti accorsi sul set. Raggiunta da un colpo di pistola che non sarebbe mai dovuto partire, Halyna è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale dell'Università del New Mexico ad Albuquerque, ma è morta poco dopo il suo arrivo. Il regista Joel Souza, 48 anni, è ancora ricoverato al Christus St. Vincent Regional Medical Center di Santa Fe.