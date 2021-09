I papabili vincitori della Mostra del Cinema di Venezia

La 78° edizione della Mostra del Cinema di Venezia sta per concludersi. Dopo 10 giorni di proiezioni di film provenienti da tutto il mondo si iniziano a tirare le somme su quelli che potrebbero essere i possibili vincitori del Festival. Chi vincerà il Leone D'Oro? Quale attore e attrice, invece, si aggiudicherà la Coppa Volpi per la migliore interpretazione? Per scoprirlo non ci resta che attendere la cerimonia di chiusura in programma domani sera nella Sala Grande del Palazzo del Casinò al Lido di Venezia ma, restando a oggi, in cui possiamo ancora fantasticare su chi vedreo (o ci piacerebbe vedere) con la statuetta in mano, ecco quali film potrebbero aggiudicarsi la vittoria di Venezia 78. Scopriamoli insieme.

Chi vincerà la Mostra del Cinema di Venezia 2021?

C'è una leggenda che accompagna la Mostra del Cinema di Venezia da diversi anni e che vuole che ad edizioni alterne vincano la Mostra due tipologie di film: o il blockbuster o il film artistico, cioè quello cosiddetto "da mostra". Se guardiamo a ritroso negli ultimi anni quest'alternanza è stata quasi sempre rispettata. Si è passati dalla vittoria un film filippino, muto, in bianco e nero e di tre ore a quella di una storia d'amore "alla Disney" con La Forma dell'Acqua di Benicio del Toro. E ancora dal sensibilissimo (e sempre in banco e nero) Roma al cruento Joker per poi passare, lo scorso anno, all'americano Nomadland di Chloe Zhao che si è aggiudicato anche l'Oscar. Quest'anno, seguendo questo ragionamento a vincere dovrebbe essere il film artistico, quello in bianco e nero, lungo tre ore e senza dialoghi e sono due i titoli di Venezia 78 che rientrano in questa categoria: Il Buco e The Missing 8. Entrambi potrebbero stupire il pubblico aggiudicandosi il Leone d'Oro nonostante da una parte abbiamo un film che fa del silenzio e dell'assenza d'azione la sua essenza. Il film di Frammartino, infatti, non ha neanche i personaggi, non ha accadimenti e neanche una trama e questo lo rende un vero papabile vincitore. Affianco al Buco troviamo il film filippino stile Quentin Tarantino che quest'anno ha toccato la durata di 4 ore e ha messo in scena una storia con una fotografia Tarantiniana d'impatto. Artistico ma ben riuscito anche The Missing 8 potrebbe essere un buon candidato alla vittoria.

Ma passiamo alla seconda opzione, cioè quella che non confermerebbe la teoria dell'alternanza film artistico, film popolare. Chi vincerebbe se quest'annata non fosse destinata al film artistico? Sono due i titoli "pop" che hanno convinto di più la critica quest'anno e si tratta di due prodotti italiani. Da un lato c'è È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino e dall'altro Qui rido io di Mario Martone, entrambi con Toni Servillo come protagonista che, molto probabilmente, sarà il vincitore della Coppa Volpi.

Vincerà Sorrentino? Frammartino? Martone? Quale film emozionerà di più la giuria di questo 78° Festival del Cinema di Venezia capitanata da Bong Joon Ho? Non ci resta che aspettare domani per scoprirlo.