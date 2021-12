Chris Noth licenziato, le protagoniste di Sex And the City prendono le distanze

Il successo del nuovo capitolo di Sex and the City "And Just Like That" è stato messo in ombra dalle accuse di violenza sessuale rivolte contro Chris Noth. Ad accusare l'attore, che nella celebre serie tv interpreta Mr Big, due donne - che non si conoscono - le quali affermano di essere state sue vittime in periodi diversi, alcuni anni fa. Per questo motivo Chris è stato licenziato dalla serie tv The Equalizer dove al momento era impegnato.

La presa di posizione di Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon

L'attore ha negato, affermando che quelli sarebbero stati rapporti consensuali, e ha anche provato a screditare le accuse facendo riferimento al momento in cui sono state fatte, ovvero l'uscita della serie, ma com'è giusto ricordare non esiste un momento giusto o uno sbagliato per denunciare, l'importante è farlo.

Dalla produzione di Sex and the City nessun commento, ma Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon hanno pubblicato un messaggio molto eloquente:

Sosteniamo le donne che si sono fatte avanti e hanno condiviso le loro esperienze dolorose. Siamo profondamente rattristate di venire a conoscenza delle accuse mosse contro Chris Noth. Sappiamo che farsi avanti deve essere stato una cosa molto difficile da fare e elogiamo le donne che hanno avuto i coraggio di farlo per questo.

Una presa di posizione ben precisa che non fa pensare che siano dalla parte di Mr Big.