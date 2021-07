Puoi anche essere un Guardiano della Galassia, ma Schwarzenegger fa sempre paura

Anche se sei un supereroe, è impossibile non provare un certo timore per Arnold Schwarzenegger, e la situazione non cambia neanche se "Terminator" è tuo suocero.

A dimostrarlo è Chris Pratt, che si è rifiutato di imitare il padre di sua moglie Katherine di fronte alle telecamere di Associated Press. In occasione della presentazione di La guerra di domani - The Tomorrow War, l'attesissimo film in uscita domani, venerdì 2 luglio, su Amazon Prime Video, Pratt è stato intervistato da AP, parlando di come il celebre suocero ha reagito dopo aver visto l'anteprima del film.

Il video in cui Chris Pratt si rifiuta di imitare Schwarzenegger

A Schwarzenegger, in particolare, è piaciuto il modo in cui suo genero ha reso le relazioni familiari tra Dan Forester, protagonista di The Tomorrow War, e i suoi affetti più cari, la moglie e la figlia, mettendo a rischio la propria vita per dare loro un futuro (letteralmente).

Il giornalista di AP ha quindi scherzato: "Avrà detto che il film è fantastico", imitando l'accento austriaco di Schwarzy. E l'interprete di Star-Lord nei film della Marvel non ha nascosto il suo imbarazzo rispondendo: "Ehm... sì, ma non mi faccio trascinare nella sua imitazione... Domenica sono a casa sua per cena, e se dovesse dirmi qualcosa come 'ehi, ho visto l'intervista in cui mi hai imitato' potrebbe non essere il massimo...".

Ecco il video pubblicato su Twitter da Associated Press

Chris Pratt (@prattprattpratt) expects his father-in-law Arnold @Schwarzenegger will enjoy his new sci-fi film #TheTomorrowWar — but he won't do an impression of the action star. pic.twitter.com/HOUfmp6fy3 — AP Entertainment (@APEntertainment) June 25, 2021

Chris Pratt, il "Guardiano della Galassia" genero di Schwarzenegger

La biografia di Pratt è piuttosto impressionante, sia per quanto riguarda la sua carriera sia per la sua vita privata. Nato nel Minnesota nel 1979, ha avuto una giovinezza complicata. Suo padre (morto di sclerosi multipla nel 2014) era un minatore e poi ristrutturatore edile, mentre sua madre era una cassiera di supermercato.

Dopo il diploma, abbandona presto il college e inizia a fare una serie di lavori, dal venditore porta a porta allo spogliarellista. Poco dopo, a 19 anni, si trasferisce nelle Hawaii, dove vive come un senzatetto, con un furgone sulla spiaggia.

Una sera, mentre lavora come cameriere in un Bubba Gump Shrimp Company (catena di ristoranti il cui nome è ispirato al film Forrewst Gump), viene notato dall'attrice Rae Dawn Chong, che lo scrittura per il suo debutto alla regia nel cortometraggio Cursed Part 3.

Lì ha avuto inizio la sua carriera di attore. Si è affermato con la serie tv Everwood, ha partecipato alla quarta stagione di O.C. e a diversi film, prima tornare alle serie con Parks and Recreation.

Torna poi al cinema con grandi film come Moneyball e Zero Dark Thirty, per poi ottenere la parte di Peter Quill Star-Lord in Guardiani della Galassia 1 e 2, oltre a essere il protagonista di Jurassic World e di Passengers.

Di recente è stato di nuovo interprete di Star Lord in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, e ora è in uscita il suo primo film Amazon Original.

Quanto alla sua vita privata, nel 2009 ha sposato l'attrice Anna Faris, conosciuta sul set di Take me home tonight, e da cui ha avuto un figlio di nome Jack nel 2012, prima di separarsi nel 2017.

A giugno 2019 ha sposato Katherine Schwarzenegger, da cui nell'agosto 2020 ha avuto la figlia Lyla Maria.

Di cosa parla The Tomorrow War

In La guerra di domani (The Tomorrow War), il mondo rimane sotto shock quando un gruppo di viaggiatori nel tempo arriva dal 2051 per portare un messaggio urgente: di lì a trent’anni la razza umana sarà sul punto di perdere una guerra globale contro una letale specie aliena. L’unica speranza per sopravvivere è che soldati e civili del presente vengano trasportati nel futuro e si uniscano alla battaglia. Tra le reclute c’è l’insegnante di liceo e padre di famiglia Dan Forester (Pratt). Determinato a salvare il mondo per la sua giovane figlia, Dan si unisce a una brillante scienziata (Yvonne Strahovski) e al padre, da cui si era allontanato (J.K. Simmons), nella disperata impresa di riscrivere il destino del pianeta.

Diretto da Chris McKay e scritto da Zach Dean il film è prodotto da David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Jules Daly, David Goyer, Adam Kolbrenner, gli executive producer sono Rob Cowan, Chris Pratt, Brian Oliver, Bradley J. Fischer. Il cast è composto da Chris Pratt, Yvonne Strahovski, J.K. Simmons, Betty Gilpin, Sam Richardson, Edwin Hodge, Jasmine Mathews, Ryan Kiera Armstrong, Keith Powers.