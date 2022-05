Cinema, i film da non perdere questo weekend: ecco i migliori 5

Giovedì 5 maggio si apre una settimana cinematografica ricca di novità, con titoli per tutti i gusti. Dal roboante secondo film del potente mago Marvel Doctor Strange alla storia di Billie Holiday, passando per varie e interessanti uscite nostrane – e anche una curiosità d’animazione – scopriamo insieme le trame e i trailer delle migliori uscite.

Doctor Strange nel multiverso della follia

di Sam Raimi con Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg e Rachel McAdams.

Dopo le vicende di Spiderman: No Way Home – ma anche riallacciandosi alla serie WandaVision – Doctor Strange parte per un nuovo viaggio nell’ignoto. Insieme a Wanda Maximoff, il mago Wong e America Chavez, lo stregone esplorerà vari universi paralleli, muovendosi tra pericolose e sconvolgenti realtà alternative per salvare tutto il metaverso. Il ritorno nel circuito del regista Sam Raimi (dopo la storica trilogia di Spiderman con Tobey Maguire tra il 2002 e il 2007) è per molti un sogno diventato realtà. In oltre due ore di adrenalina e spettacolo puro, il regista de La Casa e The Darkman riesce – anche grazie al protagonista che ben si sposa con il suo stile – a dar vita al film più dark dell’intero universo Marvel.

Settembre

di Giulia Steigerwalt con Barbara Ronchi, Fabrizio Bentivoglio, Thony, Tesa Litvan, Margherita Rebeggiani, Luca Nozzoli, Andrea Sartoretti.

Un giorno di settembre, a Roma, tre personaggi si rendono conto che non stanno vivendo la vita che sognavano. Seppur lontana, tuttavia, la felicità è ancora raggiungibile, e tutti cercheranno di trovarla, finendo con incrociare le proprie strade in maniera determinante. Il primo film da regista di Giulia Louise Steigerwalt è una commedia corale che riflette in modo leggero ed equilibrato sulla ricerca della felicità e l’insoddisfazione verso la vita.

Tapirulàn

di Claudia Gerini con Claudia Gerini, Claudia Vismara, Stefano Pesce, Maurizio Lombardi, Corrado Fortuna, Daniela Virgilio, Lia Grieco, Fabio Morici, Marcello Mazzarella e Antonio Ferrante.

Emma è una counselor che lavora da casa: ogni giorno risolve le vite altrui al telefono, mentre corre senza sosta sul suo tapis roulant. La sua vita, invece, rimane immobile, almeno fino a quando sua sorella, dopo 26 anni di silenzio, irrompe a casa sua con una richiesta insostenibile, che minerà completamente l’equilibrio casalingo di Emma e la costringerà ad affrontare i fantasmi del proprio passato. Il debutto di Claudia Gerini nel doppio ruolo di regista e protagonista è una narrazione dei malesseri moderni, dal distacco emotivo dalla realtà fino all’assenza di fiducia in sé stessi e nel mondo.

Il naso o la cospirazione degli anticonformisti

di Andrey Khrzhanovsky

Durante un volo di linea dove viaggiano vari esponenti del panorama culturale russo, il regista Khrzhanovsky, parlando con un amico, rievoca i tre atti de “Il naso”, il celebre racconto surreale di Nikolaj Vasil’evi? Gogol’. Premio della giuria al Festival internazionale del film d'animazione di Annecy del 2020, Il naso o la cospirazione degli anticonformisti ripercorre la storia alcune opere ostacolate dalla censura in un film quasi meta-testuale, ricco di generi e dall’animazione interessante.

Gli Stati Uniti contro Billie Holiday

di Lee Daniels con Andra Day, Trevante Rhodes

Negli anni Quaranta l’icona della musica jazz Billie Holiday è sulla cresta dell’onda e vanta successi negli USA e in tutto il mondo. Proprio il governo statunitense, però, decide di fare della cantante il capro espiatorio della lunga battaglia contro la droga nel paese. Il fine ultimo è quello di vietare alla “Lady Day” di cantare la canzone “Strange Fruit”, ballata di denuncia contro i linciaggi degli afroamericani nel Sud (lo “strano frutto” è il corpo di un uomo che penzola dall’albero) che aprirà la lotta del movimento per i diritti civili.