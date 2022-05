Cinema: le 5 migliori uscite della settimana

Dall’attesissimo sequel del film cult Top Gun al vincitore dell’Orso d’Oro Alcarràs, passando per il debutto del regista italiano Guido Acampa Il fronte interno, l’ennesima fatica di Pierfrancesco Favino in Nostalgia e il film della serie animata Bob’s Burgers. Scopriamo tutte le migliori uscite della settimana analizzando trame e trailer.

Top Gun: Maverick

Di Joseph Kosinski con Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Charles Parnell, Bashir Salahuddin, Monica Barbaro, Jay Ellis, Danny Ramirez, Greg Tarzan Davis, Ed Harris, Val Kilmer.

A distanza di molto tempo dalle vicende del film cult di Tony Scott del 1986, Pete “Maverick” Mitchell è ancora uno dei migliori aviatori della Marina; ha deciso di rimanere capitano ed evitare ulteriori promozioni che l’avrebbero portato dietro una scrivania anziché in volo. Quando viene chiamato ad addestrare una squadra speciale di giovani piloti per un’importante missione, deve affrontare un salto nel passato. Tra i suoi allievi c’è infatti Bradley, il figlio di “Goose”, morto molti anni prima proprio durante una missione con Maverick. L’attesissimo sequel del film cult che consacrò Tom Cruise a Hollywood arriva in Italia addirittura prima che negli USA. Top Gun: Maverick è un secondo capitolo perfetto, un mix di emozioni e spettacolo da godersi assolutamente in sala.

Il fronte interno

Di Guido Acampa con Luigi Iacuzio, Autilia Ranieri, Nello Mascia, Antonello Cossia, Betti Pedrazzi.

Il cinofilo Gaudì, sua moglie Dalia, la figlia Clara e nonno Damiano vivono in un’Italia remota, a Santa Mira, paesino sperduto dove si trova la base militare da cui i jet italiani decollano destinazione Iraq per combattere “la guerra al terrorismo”. La famiglia deve affrontare le proprie fragilità e le paure del passato in una realtà silenziosa in cui l’unico, grande, rumore è quello degli aerei e persino l’aria di mare è irrespirabile in quanto aria di guerra. Il debutto del regista Guido Acampa è una storia sospesa nel tempo e nello spazio, dove i precari equilibri umani e familiari prendono forma in un paesaggio deserto e surreale. Il film ha vinto il Federico Fellini Award per registi esordienti al Tiburon International Film Festival in California.

Nostalgia

Di Mario Martone con Pierfrancesco Favino, Francesco Di Leva, Tommaso Ragno.

Felice torna dopo più di quarant’anni nella sua terra, nel Rione Sanità a Napoli, per accudire la madre malata. Qui viene assalito dai ricordi di un passato che aveva volutamente allontanato, e decide di affrontare i rimorsi ritrovando il suo amico d’infanzia, Oreste, con il quale da giovane ha commesso qualche crimine, per poi allontanarsi da Napoli e andare a vivere in Medio Oriente. Oreste, invece, non è mai uscito da quel mondo. Tratto dall'omonimo romanzo di Ermanno Rea e presentato in concorso al Festival di Cannes 2022 (è il quarto film di Marton al Festival), Nostalgia racconta i richiami delle proprie radici e del proprio destino fino alla resa dei conti con il passato, dalla quale però è pressoché impossibile riscattarsi.

Alcarràs

Di Carla Simón con Jordi Pujol Dolcet, Anna Otin, Xènia Roset, Albert Bosch.

Ad Alcarràs, piccolo paesino della Catalogna, i Solè si dedicano alla coltivazione delle pesche e all’agricoltura da ben tre generazioni, da quando la famiglia ha ottenuto verbalmente dal signor Pinyol l’usufrutto di quelle terre al termine della guerra. Quando il giovane erede Pinyol decide di riprendersi il suo frutteto per costruire un’azienda di energia rinnovabile, però, per i Solè si prospetta l’ultima estate e l’ultimo raccolto. Il film che ha trionfato al Festival di berlino aggiudicandosi l’Orso d’Oro racconta la storia degli ultimi contadini travolti da una realtà tra vecchio e nuovo, tra progresso e tradizione. L’autenticità di questo angolo della Catalogna è restituita dagli attori, non professionisti ma veri abitanti della zona.

Bob’s Burgers – Il film

Di Loren Bouchard e Bernard Derriman.

Bob, Linda e i loro figli Tina, Gene e Louise sono la famiglia Belcher, proprietaria di una piccola hamburgeria sulla Ocean Avenue. Quando la rottura di un condotto dell’acqua crea una grossa voragine sulla strada, proprio davanti all’ingresso di “Bob’s Burgers”, senza più clienti la (già non rosea) situazione economica del locale sembra destinata a precipitare. Il lungometraggio dell’acclamata sitcom animata Bob’s Burgers è una sorta di enorme episodio che

racchiude situazioni imbarazzanti, dialoghi serrati, emozioni stranianti, risate, satira sociale, demenzialità e tutti quegli elementi che hanno fatto innamorare milioni di appassionati e che potrebbero conquistare nuovi spettatori al cinema.