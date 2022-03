Film al cinema: le 5 migliori uscite della settimana

Dopo la Notte degli Oscar riparte la stagione cinematografica con tante nuove uscite; dal candidato come Miglior film internazionale Lunana alla ?vita in fuga? del falsario John Vogel, dalla spettacolare animazione di Troppo Cattivi all?arrivo del villain di Spider-Man Morbius, vediamo i migliori titoli nelle sale.

Una vita in fuga

Di Sean Penn con Dylan Penn, Josh Brolin, Regina King, James Russo, Eddie Marsan, Jamie Ashton, Mitchell McCormick, Tom Anniko.

Tratto da una storia vera, Sean Penn è John Vogel, il più grande falsario della storia degli Stati Uniti. John è un padre anticonformista, coinvolgente, emozionante e sempre all?avventura. Per sua figlia Jennifer (Dylan Penn) è come un idolo ma, crescendo, l?immagine del suo papà-eroe inizia a sfocare: preso dalle sue attività, John abbandona la famiglia, mentre Jennifer costruisce la propria vita lontana dalla sua infanzia. Presentato in anteprima al 74? Festival di Cannes il 10 luglio 2021, Una vita in fuga racconta il rapporto tra un padre e una figlia che, nonostante tutto, non riescono a stare lontani. Sean Penn recita con la figlia Dylan Penn; le musiche sono firmate da Eddie Vedder.

Lunana: il villaggio alla fine del mondo

Di Pawo Choyning Dorji con gli abitanti del villaggio di Lunana

Ugyen, un giovane professore del Bhutan moderno e occidentalizzato si ritrova a dover insegnare nella scuola più remota al mondo, nel villaggio di Lunana, a 4800 metri di quota. A Lunana non ci sono libri di testo, lavagne e nemmeno l?elettricità; l?insegnante è sul punto di tornare a casa, quando viene incuriosito dalla felicità degli abitanti del villaggio e dal loro calore. Inizierà così a lavorare e in breve tempo diventerà l?idolo di tutti i bambini della scuola. Candidato Premio Oscar 2022 come Miglior film internazionale, Lunana è un?importante riflessione sul concetto di felicità, presente in mondi che appaiono talmente distanti da sembrare inconciliabili.

Troppo Cattivi

Di Pierre Perifel con Andrea Perroni (Mister Wolf), Edoardo Ferrario (Mister Snake), Francesco De Carlo (Mister Shark), Valerio Lundini (Mister Piranha), Margherita Vicario (Miss Tarantola), Saverio Raimondo (Professor Marmellata) e Paola Michelini (Governatrice Foxington)

I Troppo Cattivi sono l?infallibile banda di criminali antropomorfi più ricercata al mondo. Tra rapine e furti, però, un colpo non andrà a buon fine e Wolf, Snake, Piranha, Webs e Shark dovranno far finta di diventare i ?Troppo Buoni? per evitare la prigione. Il nuovo lavoro DreamWorks Animation è una frenetica commedia tutta colori e inseguimenti che incanta i più piccoli e appassiona i più grandi con uno stile d?animazione ai limiti della perfezione.

Mancino naturale

Di Salvatore Allocca con Claudia Gerini, Francesco Colella, Massimo Ranieri, Alessio Perinelli, Katia

Ricciarelli.

Rimasta vedova da pochi anni, Isabella decide di aiutare suo figlio Paolo (chiamato così in onore di Paolo Rossi) a sfondare nel mondo del calcio professionistico e abbandonare il loro quartiere popolare di Latina. Per farlo, tuttavia, la donna si dovrà muovere in un mondo senza scrupoli e affronterà tante ferite del passato. Attraverso Isabella, Claudia Gerini racconta una storia semplice ma d?effetto: la periferia, le difficoltà economiche, il rapporto col figlio e anche il mondo dello sport fanno da sfondo a una tremenda voglia di riscatto.

Morbius

Di Daniel Espinosa con Jared Leto Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal, Tyrese Gibson.

Michael Morbius è un brillante biochimico affetto da una rara malattia del sangue. Cerca di guarire sé stesso con una sua invenzione, ma il processo va storto e lo scienziato si trasforma una creatura mostruosa animata da una spaventosa sete di sangue, molto vicina al vampirismo. Il Premio Oscar Jared Leto torna ? dopo il Joker di Suicide Squad e Justice League ? nei panni del villain, questa volta nell?universo Marvel di Spider-Man.