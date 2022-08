Cinema: le uscite di inizio agosto

Scopriamo tutte le trame e i trailer delle uscite cinematografiche di inizio agosto. Nella breve “pausa” estiva – caratterizzata soprattutto da importanti rassegne e manifestazioni in cui verranno presentate le nuove produzioni in arrivo nella prossima stagione – non mancano comunque delle chicche, come il fanta-horror Nope, che segna la definitiva consacrazione di Jordan Peele, o l’occasione di (ri)vedere al cinema Il castello errante di Howl, un capolavoro assoluto che portò Hayao Miyazaki verso il Leone d’Oro alla carriera.

Nope

Dall’11 agosto. Di Jordan Peele, con Daniel Kaluuya, Keke Palmer e Steven Yeun.

Dopo la misteriosa morte del padre, nel ranch di Agua Dolce – non lontano da Hollywood – OJ ed Emerald Haywood portano avanti l’attività di famiglia, specializzata nell’addestramento di cavalli selvaggi per l’industria del cinema. Quando OJ decide di vendere alcuni propri destrieri a Jupiter, un ex attore proprietario di un parco divertimenti a tema western della zona, iniziano però a succedersi degli avvenimenti sempre più difficili da spiegare. Jordan Peele arriva all’attesa consacrazione con un fanta-horror ambizioso, ricco di temi dal razzismo alla critica consumista fino all’extra-sensoriale e il magico, che si fondono in un mix perfettamente confezionato e da un ritmo serrato che sembra non avere fine.

Sposa in Rosso

Dal 4 agosto. Di Gianni Costantino, con Eduardo Noriega, Sarah Felberbaum, Anna Galiena, Dino Abbrescia,

Cristina Donadio, Massimo Ghini, Maurizio Marchetti.

L’ispanico Leòn ha già perso la casa e l’auto, Roberta sta per partorire il bambino di un uomo sposato determinato a toglierglielo. Quando i due si incontrano su un autobus a La Valletta, decidono riscattare le proprie vite e mettono a punto un piano per sposarsi in Puglia e intascare i soldi delle buste degli invitati. Il finto matrimonio, però, si rivela più difficile del previsto, con ostacoli che, tra parenti un po’ troppo calorosi e imprevisti continui, potrebbero mettere a repentaglio l’intera messinscena. Una commedia romantica e colorata che è un continuo susseguirsi di eventi frenetici ed equivoci creativi. Il caos in salsa ispanica, maltese e pugliese è perfettamente tenuto sotto controllo da un cast più che all’altezza, con Eduardo Noriega irresistibile nel ruolo di Leòn e Sarah Felberbaum in

quello di Roberta.

Il castello errante di Howl

Di Hayao Miyazaki.

Quando la giovane Sophie viene salvata dal mago Howl suscita la gelosia della Strega delle Lande Desolate, che trasforma la ragazza in un’anziana signora. Sophie parte in cerca della strega e si imbatte nello spaventapasseri Testa di Rapa, che la conduce nello strano castello di Howl. Qui, il demone del fuoco promette di riportare Sophie al suo vero aspetto se la ragazza lo aiuterà a spezzare l’incantesimo che lo lega al castello. Le atmosfere miyazakiane riescono a farsi sempre più sognanti e allo stesso tempo esplicite; nel 2004 il regista giapponese realizza un capolavoro contro la guerra, contro il governo, contro il potere, contro tutto, in una storia d’amore affascinante che si evolve continuamente in un vero e proprio tripudio di idee. In un mondo onirico e, come sempre, pieno di allegorie, tutti i personaggi – a partire dai protagonisti, una “giovane vecchietta” e un ragazzo egoista – hanno qualcosa da dire. Si tratta forse dell’apice del maestro Joe Hisaishi, fedele compositore delle musiche Ghibli. Al cinema dall’11 al 17 agosto, Il castello errante di Howl chiude la rassegna Un mondo di sogni

animati, che ha riportato in sala i capolavori di Hayao Miyazaki targati Studio Ghibli.