Cinema: tutte le uscite della settimana

È ufficiosamente finita la “pausa” estiva per quanto riguarda le uscite cinematografiche: una settimana ricca di nuovi titoli ha inizio giovedì 25 agosto, con tante pellicole interessanti a partire dal ritorno di David Cronenberg con Crimes of the future. Da un viaggio nel futuro a un viaggio per il mondo, dall’Inghilterra della Seconda guerra mondiale di Giorni d’estate al Giappone moderno di Bullet Train, dalla desolata riviera romagnola d’inverno di Rimini fino alla tragica follia del confine cisgiordano di 200 metri. Scopriamo tutte le uscite in sala.

Giorni d’estate

di Jessica Swale, con Gemma Arterton e Gugu Mbatha-Raw

Nell’Inghilterra degli anni della Seconda guerra mondiale Alice ha deciso di rifugiarsi nel suo cottage nel Kent e vive la sua vita isolata su una scogliera a picco sul mare. Qui, nel suo studio, si dedica ai miti e al folklore, cercando di sfatare tutte le leggende locali utilizzando l’ottica scientifica. Le sue giornate cambiano quando arriva Frank, un giovanissimo ragazzo sfollato da Londra, che inizialmente sembra rovinare la routine e gli studi di Alice, ma che in realtà finirà con l’aiutarla ad aprire nuovamente il suo cuore materno, terribilmente ferito negli anni passati. Sullo sfondo della guerra prende forma in campagna un’atmosfera che profuma di favola, dove la scientificità della vita di Alice viene minata da un viaggio umano fatto di seconde possibilità, di echi passionali e universali.

Bullet Train

di David Leitch, con Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Benito A Martínez Ocasio e Sandra Bullock.

Agente di una misteriosa organizzazione criminale, “Ladybug” sale sul velocissimo Shinkansen giapponese per la sua ennesima missione: recuperare una valigetta che si trova a bordo del treno. L’incarico sembra semplice, ma tra i vagoni si aggirano tanti altri assassini di professione, dei killer interessati – per motivi diversi, ma intrecciati tra loro – all’agognata valigia, che è a sua volta custodita da due letali sicari. Tratto dal romanzo di K?tar? Isaka I sette killer dello Shinkansen, diventato bestseller in Italia, Bullet Train è un concentrato di astuzia, che lascia grande spazio all’incredibile intreccio che lega gli assassini a bordo del treno per poi concentrarsi sull’azione dei combattimenti (interpretati da Brad Pitt al 95% senza stuntman).

200 metri

di Ameen Nayfeh, con Ali Suliman, Anna Unterberger, Motaz Malhees e Lana Zreik.

Mustafa e Salwa sono sposati e hanno una famiglia, ma non possono vivere insieme: nonostante

siano di due paesi distanti circa 200 metri, i due sono infatti divisi dal muro che separa palestinesi e israeliani in Cisgiordania. La coppia prova comunque a far funzionare le cose, e sembra riuscirci in qualche modo fino al giorno in cui Mustafa viene informato che suo figlio ha avuto un incidente. Corso subito al checkpoint israeliano, per una burocrazia insensata l’uomo non può passare e, disperato, si rivolge a un contrabbandiere, il quale lo aiuterà ad attraversare quei 200 metri che si riveleranno un’odissea. Il debutto della regista palestinese Ameen Nayfeh è un quadro aspro e senza fronzoli, che racconta la storia di una semplice famiglia per denunciare la situazione terrificante di un paese messo in ginocchio dal 1948.

Crimes of the future

di David Cronenberg, con Viggo Mortensen, Léa Seydoux e Kristen Stewart

In un futuro imprecisato quanto distopico, l’inquinamento e gli effetti del cambiamento climatico hanno trasformato il corpo degli esseri umani, che possono ora attuare delle mutazioni. L’ex chirurga Caprice sfrutta così l’abilità del suo compagno Saul Tenser di generare dei nuovi organi per mettere in scena degli spettacoli in cui l’uomo mostra la propria metamorfosi. Queste performance d’arte avanguardistica attirano però l’attenzione di Timlin, investigatrice del Registro Nazionale degli Organi, e di una sospetta organizzazione. David Cronenberg torna alla regia a otto anni da Maps to the stars con un film pregno del suo stile e della sua mano, sia per il caro genere del body horror che per la realizzazione. Se il tema del post-umano ha fatto passi da gigante, vederlo trattato dal regista canadese è sempre un pregio.

Fire of Love

di Sara Dosa

Katia e Maurice Krafft condividono due grandi amori: quello reciproco e quello per i vulcani, il

primo nato in Alsazia, il secondo a Stromboli e sull’Etna. Negli anni Sessanta la coppia si sposa e, delusa dall’umanità, decide di non mettere su famiglia per viaggiare tutta la vita e per tutto il mondo filmando vulcani inesplorati ed eruzioni a distanza ravvicinata. Su questa storia d’amore e di scienza avrà la meglio, però, il Monte Unzen, in Giappone. Fire of Love è il documentario realizzato con le incredibili immagini di Katia e Maurice Krafft, un patrimonio spettacolare e allo stesso tempo impressionante di riprese su pellicola realizzate nel corso di più di due decenni dalla coppia che, sprezzante del pericolo, ha pagato con la vita la propria passione.

Rimini

di Ulrich Seidl, con Michael Thomas e Tessa Göttlicher

Un tempo Richie Bravo era una stella della musica tradizionale austriaca, ma ora l’uomo passa gli

anni della sua mezza età in una vecchia villa, esibendosi di tanto in tanto in qualche hotel di Rimini per guadagnare qualcosa. Qui canta davanti a comitive di anziani disinteressati, ma si offre anche come gigolò per alcune spettatrici solitarie. La sua vita solitaria cambia però improvvisamente quando irrompe una giovane che sostiene di essere sua figlia, e che vuole riscuotere tutti gli alimenti mai versati nel corso degli anni. Uno dei principali esponenti del cinema austriaco, Ulrich Seidl dà vita a una pellicola sensibile sulla caducità dell’esistenza, che assume ancora maggiore forza con una Romagna innevata e i suoi alberghi decadenti sullo sfondo.

Men

di Alex Garland, con Jessie Buckley e Rory Kinnear

Per cercare di riprendersi dal lutto per il marito, gettatosi da un palazzo, Harper decide di concedersi una piccola vacanza solitaria in campagna per ritrovare la tranquillità. Qui, però, l’immagine del marito e il ricordo del suo suicidio iniziano a perseguitare la giovane donna, che comincia a essere ossessionata e circondata da alcuni uomini grotteschi, tutti con il volto del gestore del bed and breakfast dove alloggia. È l’inizio di un’inquietante discesa verso la follia. Presentato al Festival di Cannes 2022 nella sezione Quinzaine des Réalisateurs, il film di Alex Garland è – partire dal titolo – un’aperta critica a maschilismo e patriarcato, calati in una riuscitissima atmosfera folk horror e con una bravissima Jessie Buckley ad affrontarli.