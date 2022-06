Cinema, le 5 migliori uscite della settimana

Al via una nuova settimana cinematografica: scopriamo insieme tutte le trame e i trailer delle migliori uscite, dall’attesissima storia nello spazio dell’eroe di Toy Story Buzz Lightyear targata Pixar all’Italia del dopoguerra di Come prima, passando per le riflessioni di Hill of vision e Alla vita fino al quadro familiare di Jane by Charlotte.

Lightyear – La vera storia di Buzz

di Angus MacLane

La storia di Buzz Lightyear, il ranger spaziale giocattolo della saga di Toy Story. Il “vero” Buzz è pronto a volare per la prima volta nello spazio, ma un test di soli quattro minuti finisce con l’attraversamento un varco temporale che lo porta 62 anni nel tempo. Insieme ai suoi compagni e al fedele robot Sox, lo space ranger non solo dovrà trovare un modo per tornare a casa, ma anche combattere il malvagio imperatore Zurg e il suo esercito.

La storia di quello che è un personaggio di fantasia in un mondo già di fantasia: basterebbe sottolineare questo per rendersi conto dell’importanza e dell’impatto della saga di Toy Story (che giunge così al suo quinto film) nel mondo del cinema e dell’animazione.

Hill of vision

di Roberto Faenza, con Laura Haddock e Edward Holcroft

Figlio di un fascista inviato in Libia e con la mamma deportata in un campo di concentramento, dopo anni di vagabondaggio, al termine della Guerra, il piccolo Mario ha l’occasione di iniziare una vita. Ritrova infatti la madre e insieme decidono di trasferirsi in America. Nella comunità quacchera di Hill of Vision, però, i problemi non sono finiti, perché Mario fa fatica a integrarsi. Un’altra opera interessante di Roberto Faenza, che parte sfatando qualche falso mito sugli “Italiani brava gente” nel periodo di guerra per poi raccontare un percorso di integrazione oltreoceano tutt’altro che semplice.

Alla vita

di Stéphane Freiss, con Riccardo Scamarcio e Lou de Laâge

I Zelnik sono una famiglia di ebrei ultra-ortodossi di Aix-Le-Bains, ma ogni estate trascorrono un breve periodo nel Sud Italia per raccogliere cedri, frutti che, secondo una leggenda, vengono sparsi da Dio in questa zona. Qui Esther Zelnik conosce Elio De Angelis, ex gallerista e ora proprietario dell’azienda che ospita la sua famiglia. A 28 anni Esther è ormai stanca delle costrizioni della sua dottrina e vuole emanciparsi dalla religione. Sarà proprio la conoscenza di Elio a guidarla attraverso una libertà mai provata prima. Protagonista per Stéphane Freiss, Riccardo Scamarcio racconta il vecchiume di certi limiti imposti dalla religione, la quale finisce con l’allontanare due mondi che in realtà scoprono di avere molto in comune.

Jane by Charlotte

di Charlotte Gainsbourg, con Jane Birkin e Charlotte Gainsbourg

La storia dell’icona pop Jane Birkin raccontata dalla cinepresa della sua “allieva” numero uno: la figlia Charlotte Gainsbourg, al debutto alla regia. Un documentario dal taglio così intimo e confidenziale che gradualmente diventa un’occasione di riscoperta del rapporto tra madre e figlia, vero e proprio protagonista della pellicola.

Come prima

di Tommy Weber, con Francesco Di Leva e Antonio Folletto

I fratelli Fabio e André non si vedono da 17 anni, da quando il primo ha lasciato Procida per arruolarsi nelle Camice nere fasciste, tradendo gli ideali del padre. Ora che quest’ultimo è morto, i due si ritroveranno per andare al funerale, e durante il viaggio – nell’estate del 1957, in un Italia ancora visibilmente devastata dalla guerra – dovranno tornare su quegli argomenti che 17 anni prima li avevano separati. Un riassunto umano di quella che era la penisola italiana del secondo dopoguerra, quando persone, ideologie e anche nazioni dovevano ritrovarsi e dialogare dopo anni di silenzio, se non di combattimento.

In una settimana ricca di uscite, una menzione speciale anche per Memoria, del regista tailandese Apichatpong Weerasethakul, con Tilda Swinton protagonista, inquietante scorcio sulla grande violenza diffusa della Colombia degli anni Settanta e Ottanta, e il delicato anime Liz e l’uccellino azzurro, firmato da Naoko Yamada (La forma della voce).