Cinema, i film in uscita il 18 agosto 2022

Scopriamo tutte le trame e i trailer di questa nuova settimana cinematografica: dalla storia da adolescente del “Cattivissimo” Gru e suoi Minions alla Germania pre-nazista di Jakob Fabian fino all’interessante opera di Francesco Lagi Il Pataffio.

Minions 2 – Come Gru diventa Cattivissimo

di Kyle Balda, Brad Ableson e Jonathan del Val

È il 1976 e nei sobborghi di una fervente Los Angeles il poco più che dodicenne Felonius Gru sogna di entrare nei Vicious 6, un gruppo di supercattivi che sta cercando un sostituto dopo aver licenziato il proprio leader. Il colloquio, però, non va come sperato e Gru viene preso in giro per la sua stazza troppo piccola. Il giovane giura così vendetta: ruba una potente pietra e – con l’aiuto dei fedelissimi Minions e di un complice inaspettato – mette in atto un piano per diventare il cattivo numero uno.

Gialli, simpatici, energici, diabolici quanto impacciati: i Minions si confermano ancora una volta irresistibili per qualunque spettatore, anche in questo nuovo capitolo che racconta l’interessante background del supervillain Gru in un’affascinante America vintage dal sapore anni Settanta.

Il Pataffio

di Francesco Lagi, con Lino Musella, Giorgio Tirabassi, Viviana Cangiano, Giovanni Ludeno, Vincenzo Nemolato, Daria Deflorian, Alessandro Gassmann e Valerio Mastandrea

Dopo un viaggio non privo di traversie, il Marconte Berlocchio e la sua improbabile carovana di soldati e cortigiani arrivano al feudo che Berlocchio ha ottenuto recentemente sposando la moglie Bernarda. In questo remoto villaggio intorno a un castello a dir poco fatiscente, però, i paesani non hanno alcuna intenzione di farsi governare e di accettare tutti i nuovi cambiamenti dettati dal Marconte.

Tratto dall’omonimo romanzo buffo di Luigi Malerba, nel suo Medioevo grottesco Il Pataffio alterna risate e disgrazie per raccontare pittorescamente gli eterni rapporti di potere, e lo fa con un grande cast che è il suo vero punto di forza.

Fabian – Going to the dogs

di Dominik Graf, con Tom Schilling, Albrecht Schuch e Saskia Rosendahl

Berlino, 1931. Il provinciale Jakob Fabian si è trasferito nella capitale tedesca, dove lavora come pubblicitario scrivendo i testi di sponsorizzazione sulle sigarette. La notte, invece, segue l’amico Labude tra locali notturni e bordelli. Fervente comunista, Labude vive queste notti apparentemente indifferente, cercando di stare il più distaccato possibile dal clima dell’imminente nazismo che si respita. Una notte Jakob incontra Cornelia, ma il loro amore viene soltanto accarezzato, dal momento che la donna deve farsi strada nel mondo del cinema.

Tratto dall’omonimo romanzo di Erich Kästner, pubblicato nel 1931 e poi messo al rogo dalla Gestapo, il film di Domink Graf è stato presentato lo scorso anno al Festival di Berlino, dove ha colpito per la sua messa a nudo di un paese pronto al tracollo nazionalista, mentre i protagonisti si muovono impotenti nella capitale.