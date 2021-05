CineMattone 2021 (i Razzies italiani): i peggiori film, attori e serie tv

In attesa dei David di Donatello 2021, che verranno consegnati questa sera, martedì 11 maggio, in diretta su Rai 1, ecco il CineMattone, premio che segue le orme dei famosi Razzies americani e incorona i peggiori film, serie tv e interpretazioni dell'ultimo anno, o meglio, quelli al di sotto delle aspettative del pubblico e degli 'addetti ai lavori'. Ad assegnare i 'mattoncini' il sito Cinemotore dopo un lungo sondaggio lanciato tra le pagine social e la newsletter alla ricerca delle nomination per le sei categorie previste.

"Non è assolutamente un riconoscimento al peggio o di demerito - tiene a precisare il Cinemotore - quanto a quelle scene o interpretazioni che non hanno destato quell'interesse che ci si aspettava".

CineMattone 2021: i vincitori

Il CineMattone al film è andato a 'Gli Indifferenti', di Leonardo Guerra Seràgnoli. A 'Luna Nera' è stato assegnato il CineMattone per la serie su piattaforma (Netflix), mentre 'Leonardo' (Rai 1) ha vinto il CineMattone per la serie tv. Il CineMattone per l'interpretazione sotto le aspettative è andato ex aequo a Sabrina Ferilli per la serie tv 'Svegliati amore mio' e Andrea Delogu per il film 'Divorzio a Las Vegas'. Il CineMattone alla coppia in scena sotto le aspettative è andato invece a Anna-Maria Sieklucka e Michele Morrone per '365 giorni' (Netflix). Il CinePacco, Premio CinemaMattone assegnato al film internazionale sotto le aspettative è andato a 'Il Giorno Sbagliato', diretto da Derrick Borte con Russel Crowe e Caren Pistorius. Il CineMattone al reality è andato a 'L'Isola dei Famosi'.

Tra i film che hanno vinto il CineMattone nelle passate edizioni: 'Aspirante vedovo', 'La bellezza del somaro', 'Tutta Colpa della Musica', 'E la chiamano estate'.