Cinzia Th Torrini: "C'è bisogno di registe donne, mi auguro che possano avere gli aiuti necessari"

Per lei un premio alla carriera a Marateale, dove ha presentato in anteprima il trailer della prossima fiction, 'Fino all'ultimo battito', in onda a settembre su Raiuno

A Marateale, festival cinematografico in corso a Maratea fino al 31 luglio, un premio alla carriera a Cinzia Th Torrini. "Sono felice, ma diciamo a metà carriera" commenta ai microfoni di Today, aggiungendo: "Speriamo che ancora posso continuare a lavorare perché è la mia vita. Mi piace raccontare storie". E la prossima arriverà a settembre, su Raiuno.

La regista ha firmato la fiction 'Fino all'ultimo battito', presentata ieri sera in anteprima insieme al trailer. Un punto di riferimento per la serialità, Cinzia Th Torrini spiega: "Il mio cuore batte sempre per il cinema e spero di tornare. Sono modi diversi di raccontare. Con la fiction hai la possibilità di approfondire di più sulle psicologie, il cinema però è magico e spero si possa ritornare tutti liberamente. Spero che presto saremo tutti liberi perché saremo tutti vaccinati e chi non si vaccina stia chiuso in casa".

"C'è bisogno di registe donne"

Pioniera della regia al femminile, Cinzia Th Torrini conclude: "C'è bisogno di registe donne. E' un lavoro difficile e impegnativo, come lo è stato per me che sono stata una di quelle che ha aperto le strade. La donna ha anche tanti impegni familiari e mi auguro che nel futuro le registe non debbano impedirsi di fare figli ma possano avere gli aiuti necessari".