"Cip e Ciop Agenti Speciali": un ritorno che piacerà e nuovi e vecchi fan

Il 20 maggio torna la coppia di piccoli investigatori più simpatici della storia dei cartoon. Cip e Ciop ritornano infatti a divertire il pubblico di tutte le età con la loro nuova avventura. Il film, che sarà disponibile su Disney+, si intitola Cip e Ciop Agenti Speciali e i due inarrestabili scoiattoli avranno le voci di Raoul Bova e Giampaolo Morelli. Fanno parte del cast voci italiano anche Francesca Chillemi, nel ruolo di Scheggia, e Jonis Bashir che fa parlare il personaggio di Monterey Jack.

Cip e Ciop agenti speciali, la trama

Sono passati 30 anni dal grande successo della serie tv Cip Ciop agenti speciali, e ritroviamo i nostri piccoli investigatori che hanno separato, bruscamente, le loro strade. Cip è un tranquillo impiegato che vende polizze assicurative, Ciop continua a sognare i suoi giorni di gloria e un reboot della serie che lo ha reso famoso e che lo possa riportare sulla cresta dell’onda. Per continuare a inseguire i suoi sogni ha anche fatto un’operazione chirurgica che lo ha trasformato in CGI, ma l’industria cinematografica sembra essersi dimenticato di lui. Ci vorrà un amico dei vecchi tempi che si è messo in grossi guai per riunire la formidabile coppia, farli tornare insieme e riscoprire un’amicizia più forte dei rancori.

Cip e Ciop agenti speciali: divertimento, azione e un pizzico di nostalgia

C’è una missione avventurosa, c’è una coppia di intrepidi investigatori, amati da bambini ed ex bambini, e c’è tutto o quasi il mondo dell’animazione degli ultimi 30 anni. Eccolo qui l’aspetto che più sorprenderà e piacerà al pubblico degli adulti.

Cip e Ciop si ritrovano dopo una dolorosa rottura e la fine della loro carriera di star e di un’amicizia speciale nata tra i banchi delle elementari.

Cip il logico razionale e Ciop il simpatico pasticcione, sono una delle coppie di maggior successo uscite dalle prolifiche matite dei disegnatori della Disney. Era il 1943, quando il pubblico dei cartoon fece la conoscenza dei due dispettosi e inseparabili scoiattoli.

Negli anni ne abbiamo seguito le avventure che li vedevano per lo più nei panni di intrepidi guastafeste e incorreggibili monelli scorrazzanti per Paperopoli.

Il loro grande momento di gloria però, arrivò negli anni ’90, quando divennero assoluti protagonisti di una serie tutta loro, Cip e Ciop agenti speciali. Indossati i panni degli infallibili detective li abbiamo visti risolvere casi intricati e acciuffare ogni volta il cattivo di turno. Il tutto grazie alla loro arma segreta: la complicità e l’amicizia.

L’amicizia, quella che riesce a superare ogni ostacolo è di certo uno dei temi di questo film, ma non il solo. Il film è una commedia d’azione che fonda CGI e live action ed è anche un grande omaggio al cinema. L’azione passata e presente si svolge a Hollywood e dintorni. La storia si focalizza sulla vita di star e soprattutto ex star, mettendo in luce meccanismi e tic del mondo non sempre tenero, ma sempre pieno di fascino e attrattiva, dello spettacolo.

Cip e Ciop agenti speciali è tutto percorso da una serie di citazioni che sottendono una nota piacevolmente nostalgica.

Oggetto di questa nostalgia buona, sono i favolosi anni ’80 e ’90 e il loro bellissimo cinema, con i suoi indimenticabili eroi.

Il film, come da tempo tutti i titoli Disney, parla dunque in due modi diversi al pubblico dei più giovani e al pubblico degli adulti, e può quindi piacere a tutti.

I più piccoli si divertiranno moltissimo seguendo i due protagonisti, ridendo alle loro battute e tenendo il fiato sospeso nei momenti di maggior suspense. E impareranno che chi trova un amico, trova sempre il più grande dei tesori. I più adulti si divertiranno anche loro, e godranno a pieno del gioco dei rimandi, delle citazioni, dei personaggi che all’improvviso spunteranno infilati nella storia, sia in parti fondamentali che, soprattutto, in una serie di gustosissimi camei.

Voto: 7